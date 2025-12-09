AEK: Προπονήθηκαν Κλαβέλ και Κατσίβελης, τελευταία στιγμή για Λεβίτσε - «Οι οπαδοί μας γνωρίζουν…»

ΑΕΚ BC

Ευχάριστα νέα για τον Ντράγκαν Σάκοτα στην προπόνηση της Τρίτης (09/12), καθώς οι Τζιάν Κλαβέλ και Δημήτρης Κατσίβελης επέστρεψαν στις προπονήσεις, ενόψει Λεβίτσε - Όσα δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ για τη μάχη πρωτιάς στο Basketball Champions League.

Ο Πορτορικανός γκαρντ χτύπησε στον ώμο στην πρώτη του προπόνηση με τους «κιτρινόμαυρους», ενώ ο Έλληνας διεθνής αποκόμισε έναν από μυϊκό τραυματισμό κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεων με την Εθνική.

Τόσο Κλαβέλ, όσο κι ο Κατσίβελης επέστρεψαν στις προπονήσεις την Τρίτη (09/12), ωστόσο η συμμετοχή τους στην αναμέτρηση με τη Λεβίτσε, για την 6η αγωνιστική των ομίλων του Basketball Champions League, θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Πρόγραμμα αποθεραπείας ακολούθησε ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, ο οποίος νιώθει ενοχλήσεις στον δεξιό προσαγωγό, αλλά κι οι Χαραλαμπόπουλος, Μπράουν.

Σάκοτα: «Οι οπαδοί μας γνωρίζουν…»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα δήλωσε για την αναμέτρηση της Τετάρτης (10/12) με τη Λέβιτσε στη SUNEL Arena:

«Είχαμε πει και πριν από τον αγώνα του ΣΕΦ, ότι τα μεγάλα παιχνίδια είναι αυτά με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όμως για εμάς σ’ αυτή τη φάση έχει μεγάλη σημασία για τη συνέχεια του BCL η αναμέτρηση με Λέβιτσε, επειδή θέλουμε να κρατήσουμε την πρώτη θέση στον Όμιλο, που θα είναι σημαντικό για την πορεία μας. Για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα, που θέλουμε, πάντως, πρέπει να παίξουμε με ενθουσιασμό, και να πιστέψουμε στη νίκη από το πρώτο λεπτό. Πιστεύω, ότι οι οπαδοί μας θα έρθουν στο γήπεδο για να στηρίξουν την προσπάθεια, που κάνουμε. Άλλωστε, οι οπαδοί μας γνωρίζουν, ότι είμαστε καλύτεροι, όταν τους έχουμε στο πλευρό μας».