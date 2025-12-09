Βίρτους Μπολόνια: Απίστευτη αποθέωση στην επιστροφή Πολονάρα

Onsports Team

Σε μια βραδιά γεμάτη συμβολισμούς και δυνατά συναισθήματα, η Βίρτους Μπολόνια δεν τίμησε μόνο τον Μάρκο Μπελινέλι για την προσφορά του στον σύλλογο, αλλά είδε και μια στιγμή που άγγιξε όλο το γήπεδο, την επιστροφή του Ακίλε Πολονάρα.

Ο πρώην παίκτης της ομάδας, που συνεχίζει τη μάχη του με τη λευχαιμία, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο παρκέ μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του, γνωρίζοντας μια αποθέωση που δύσκολα θα ξεχαστεί.

«Περίμενα μια τέτοια θερμή υποδοχή, αλλά και πάλι είμαι συγκινημένος. Κάθε μέρα νιώθω και καλύτερα», ανέφερε ο Πολονάρα, ο οποίος θέλησε να δώσει το “παρών” στη βραδιά αφιερωμένη στον φίλο και πρώην συμπαίκτη του.

«Είμαστε όλοι εδώ για τον Μάρκο. Ήταν δίπλα μου, με επισκεπτόταν κάθε μέρα. Είναι ένας άνθρωπος πολύ κοντά μου και στάθηκε σαν αδερφός σε αυτή τη δύσκολη περίοδο», πρόσθεσε, χαρίζοντας μια ανθρώπινη διάσταση στη γιορτινή ατμόσφαιρα του αγώνα με τη Ντερτόνα (92-77).