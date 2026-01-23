ΑΕΚ: Πρόστιμο 13.000 ευρώ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Οnsports Τeam

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League επέβαλλε χρηματικό πρόστιμο, ύψους 13.000 ευρώ, στην ΑΕΚ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Τα όσα έγιναν στη Νέα Φιλαδέλφεια κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό δεν πέρασαν απαρατήρητα με το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Λίγκας να τιμωρεί την ομάδα του "Δικεφάλου".

Η απόφαση:

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ



Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε τέσσερις προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025, 221/12-11 2025 249/11-12-2025 και 3/8-1-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και γ) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δεκατριών χιλιάδων (13.000,00) ευρώ. (αγώνας της 18-1-2026 με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

Επίσης επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ στις ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκός για τις αναμετρήσεις τους με τον Άρη και την Κηφισιά αντίστοιχα, ενώ πρόστιμο 500 ευρώ επιβλήθηκε στην ΠΑΕ Παναιτωλικός για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό. Τέλος η ΠΑΕ Άρης απαλλάχθηκε από την κατηγορία που της είχε αποδοθεί για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα.