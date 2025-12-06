Ομάδες

Χανιά: Νεκρός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο σε τροχαίο στη Σούδα
Onsports Team 06 Δεκεμβρίου 2025, 23:31
ΜΠΑΣΚΕΤ

Χανιά: Νεκρός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο σε τροχαίο στη Σούδα

Παρά τις προσπάθειες διασωστών και ιατρικού προσωπικού, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Κρήτη, ο θάνατος αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αγίου Νικολάου, στη Σούδα. Το δυστύχημα συνέβη όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με τον άτυχο άνδρα ο οποίος κινούνταν με το ηλεκτρικό τρίκυκλο όχημά του.

Παρά τις προσπάθειες διασωστών και ιατρικού προσωπικού, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, φίλους, συναθλητές και όλη την τοπική κοινωνία, σύμφωνα το zarpanews.gr.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου παραμένουν άγνωστες. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνά το Λιμενικό.



