Τουρνουά Μπάσκετ «Αλέξανδρος»: Μηνύματα ελπίδας στο glass floor του Telekom Center Athens

Το 4ο Τουρνουά Μπάσκετ «Αλέξανδρος» απέδειξε, για ακόμη μια χρονιά, τη δύναμη που έχει ο αθλητισμός όταν ενώνεται με την κοινωνική προσφορά. Αθλητές, ακαδημίες και φορείς ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια ξεχωριστή φιλανθρωπική δράση, τιμώντας τη μνήμη του Αλέξανδρου Δαρδώνη και στέλνοντας ένα μήνυμα υποστήριξης στα παιδιά που μάχονται καθημερινά μέσα στα παιδοογκολογικά νοσοκομεία της χώρας.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά, ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών με νεοπλασματική ή άλλη σοβαρή ασθένεια «Θα ξαναβγεί ο ήλιος – Αλέξανδρος» ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του 4ου φιλανθρωπικού Τουρνουά Μπάσκετ «Αλέξανδρος», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Telekom Center Athens, τιμώντας τη μνήμη του εμπνευστή της, Αλέξανδρου Δαρδώνη.

Αθλητές, ακαδημίες και φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 σε ένα κλίμα χαράς, αλληλεγγύης και αγάπης για τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη. Τη φετινή παρουσίαση ανέλαβαν η Μίνα Βάρσου και ο Θανάσης Πασσάς, οι οποίοι με τον δικό τους ζεστό και ανθρώπινο τρόπο στήριξαν το μήνυμα της ημέρας.

Ιδιαίτερη στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η παρουσία παικτών της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, του PAO BC Academy, της ΚΑΕ Ολυμπιακός καθώς και του παλαίμαχου παίκτη Αργύρη Καμπούρη, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» και συμμετείχαν ενεργά στη φιλανθρωπική δράση, δωρίζοντας αλογάκια στα παιδιά του ογκολογικού.

Επίσης, στη δράση παρευρέθηκε η Βουλευτής Ευβοίας του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Καζάνη.

Τα χειροποίητα, βελούδινα «αλογάκια του Αλέξανδρου» -εμπνευσμένα από το μετάλλιο τιμής και ανδρείας που ο ίδιος είχε δημιουργήσει- τοποθετήθηκαν στις δεσμευμένες θέσεις των παιδιών που νοσούν σε όλη την Ελλάδα και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες από κοντά. Στη συνέχεια, θα δοθούν στα παιδιά που νοσηλεύονται στα παιδοογκολογικά νοσοκομεία όλης της χώρας.

Στο τουρνουά συμμετείχαν παιδιά από ακαδημίες μπάσκετ, αγωνιζόμενα συμβολικά για τα παιδιά που βρίσκονται στα νοσοκομεία. Όλοι οι μικροί αθλητές έλαβαν μετάλλιο, μπλούζα του Συλλόγου και βεβαίωση συμμετοχής. Παράλληλα, πιστοποιημένοι εθελοντές από το ΚΕΔΜΟΠ «Χάρισε Ζωή» πραγματοποίησαν ενημέρωση και 13 εγγραφές νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το πνεύμα προσφοράς της ημέρας.

Η φετινή διοργάνωση είχε για εμάς ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς φιλοξενήθηκε στο Telekom Center Athens, ενώ τη δράση στήριξε, όπως κάθε χρόνο, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν, στήριξαν και αγκάλιασαν για ακόμη μία φορά το όραμα του Αλέξανδρου: Να μεταφέρουμε ελπίδα, δύναμη και φως στα παιδιά που παλεύουν.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Θα ξαναβγεί ο ήλιος, Αλέξανδρος».