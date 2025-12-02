Ηρακλής: Χωρίς τον Λούκιτς στην Αγγλία

Οnsports Τeam

Χωρίς τον Ζόραν Λούκιτς, ταξίδεψε ο Ηρακλής στην Αγγλία, για την αναμέτρηση με τους Νιουκαστλ Ίγκλς (03/12 - 21:30), λόγω προβλήματος με τη βίζα.

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕΗρακλής, ο προπονητής του «γηραιού», δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την ομάδα στην Αγγλία για την αναμέτρηση με τους Νιουκάστλ Ίγκλς.

Ο κύριος λόγος έχει να κάνει με πρόβλημα που προέκυψε λόγω γραφειοκρατικών ζητημάτων και δεν κατέστη δυνατό να εκδοθεί εγκαίρως η βίζα του Σέρβου τεχνικού.

Χρέη πρώτου προπονητή θα εκτελέσει ο πρώτος βοηθός του Ζόραν Λούκιτς, Σωτήρης Καραποστόλου.