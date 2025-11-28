EuroCup Γυναικών: Ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα

Οnsports Τeam

Την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα θα βρει στον δρόμο της η ομάδα του "τριφυλλιού" η οποία προκρίθηκε στους "32" ως δεύτερος μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της Νιόν. Με την Ελιτζούρ Ράμλα ο Ολυμπιακός και ο Αθηναϊκός με την ισπανική Τζάιρις.

Το σύστημα της FIBA έκανε τα... μαγικά του και έβγαλε 2ο τον Ολυμπιακό του 1-5 και 24ο τον Παναθηναϊκό του 4-2.

Παρ' όλα αυτά οι "πράσινες" είναι αποφασισμένες να συνεχίσουν να εντυπωσιάζουν με τη φετινή τους πορεία όποιον και αν βρουν στον δρόμο τους. Η FIBA λοιπόν έστειλε απέναντι στον Παναθηναϊκό τον Ερυθρό Αστέρα με το "τριφύλλι" να έχει το πιο δύσκολο έργο σε σχέση με τις άλλες δύο ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν.

Οι «πράσινες» θα αντιμετωπίσουν τις «ερυθρόλευκες» σε διπλά παιχνίδια για την πρόκριση στους 16 του θεσμού.

Ο Ολυμπιακός του 1-5 στον όμιλο της Euroleague μπήκε ως 2ος και θα κοντραριστεί με την Ελιτζούρ Ράμλα, ενώ ο Αθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ισπανική Τζάιρις.

Αναλυτικά τα ζευγάρια: