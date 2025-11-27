Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

NCAA: Μεγάλη νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ με υπογραφή Αβδάλα
Οnsports Τeam 27 Νοεμβρίου 2025, 10:00
ΜΠΑΣΚΕΤ

NCAA: Μεγάλη νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ με υπογραφή Αβδάλα

Ακόμα και τραυματισμένος ο Έλληνας παίκτης έκανε τη διαφορά στη νίκη της ομάδας του επί του Κολοράντο Στέιτ με σκορ 66-64.

Το Βιρτζίνια Τεκ συνεχίζει στα θετικά αποτελέσματα και τις πολύ καλές εμφανίσεις, με τον Νεοκλή Αβδάλα να είναι ο παίκτης που κάνει τη διαφορά.

Στην νικηφόρα αναμέτρηση επί του Κολοράντο Στέιτ, ο Αβδάλας ήταν εξαιρετικός και πάλι παρά το γεγονός ότι στο ξεκίνημα του παιχνιδιού γύρισε το πόδι του, αλλά συνέχισε να αγωνίζεται.

Ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του, έχοντας 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής.

Ο αγώνας έγινε στις Μπαχάμες και είναι στο πλαίσιο του 2025 Battle 4 Atlantis. Αύριο γίνονται οι ημιτελικοί. Το Βιρτζίνια Τεκ έχει 6 νίκες σε ισάριθμα ματς.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
EuroLeague: Πρόστιμο 300.000 ευρώ και απαγόρευση μεταγραφών στη Μονακό
5 λεπτά πριν EuroLeague: Πρόστιμο 300.000 ευρώ και απαγόρευση μεταγραφών στη Μονακό
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός: Ξεκαθαρίζει για τους τέσσερις τραυματίες ενόψει της δύσκολης συνέχειας
15 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Ξεκαθαρίζει για τους τέσσερις τραυματίες ενόψει της δύσκολης συνέχειας
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς: Παιχνίδι μισή… πρόκριση
21 λεπτά πριν Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς: Παιχνίδι μισή… πρόκριση
SUPER LEAGUE
«”Σπίτι” παγκόσμιας κλάσης για τον Παναθηναϊκό»
47 λεπτά πριν «”Σπίτι” παγκόσμιας κλάσης για τον Παναθηναϊκό»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Η Φάρμα: Με φωνές η επεισοδιακή αποχώρηση της Απαζίδου που ξεσήκωσε το Χ κατά των 2 τοξικών παικτών