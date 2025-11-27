NCAA: Μεγάλη νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ με υπογραφή Αβδάλα

Οnsports Τeam

Ακόμα και τραυματισμένος ο Έλληνας παίκτης έκανε τη διαφορά στη νίκη της ομάδας του επί του Κολοράντο Στέιτ με σκορ 66-64.

Το Βιρτζίνια Τεκ συνεχίζει στα θετικά αποτελέσματα και τις πολύ καλές εμφανίσεις, με τον Νεοκλή Αβδάλα να είναι ο παίκτης που κάνει τη διαφορά.

Στην νικηφόρα αναμέτρηση επί του Κολοράντο Στέιτ, ο Αβδάλας ήταν εξαιρετικός και πάλι παρά το γεγονός ότι στο ξεκίνημα του παιχνιδιού γύρισε το πόδι του, αλλά συνέχισε να αγωνίζεται.

Ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του, έχοντας 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής.

Ο αγώνας έγινε στις Μπαχάμες και είναι στο πλαίσιο του 2025 Battle 4 Atlantis. Αύριο γίνονται οι ημιτελικοί. Το Βιρτζίνια Τεκ έχει 6 νίκες σε ισάριθμα ματς.