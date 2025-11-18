Ομάδες

Εθνική Ισπανίας: Χωρίς Ερνανγκόμεθ στο «παράθυρο» - Κλήθηκε παίκτης του Περιστερίου
Onsports Team 18 Νοεμβρίου 2025, 16:33
ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ισπανίας: Χωρίς Ερνανγκόμεθ στο «παράθυρο» - Κλήθηκε παίκτης του Περιστερίου

Ο Άλβαρο Καρντένας είναι στις κλήσεις του Τσους Ματέο για το πρώτο «παράθυρο» της FIBA, εκτός ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και οι υπόλοιποι πρωτοκλασάτοι παίκτες.

Τις πρώτες του κλήσεις ως ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ισπανίας έκανε ο Τσους Ματέο.

Ο 59χρονος τεχνικός, που διαδέχθηκε τον Σέρτζιο Σκαριόλο, επέλεξε 14+2 παίκτες για το πρώτο «παράθυρο» της FIBA στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι κλήσεις δεν περιλαμβάνουν τους σταρ και αρχηγούς της Ισπανίας, τους Χουάντσο και Μπίλι Ερνανγκόμεθ, τους παίκτες που είναι στο NBA αλλά και στη EuroLeague πλην του Ιθάν Αλμάνσα της Ρεάλ.

Στις επιλογές του Τσους Ματέο, ωστόσο, περιλαμβάνεται ο Άλβαρο Καρντένας του Περιστερίου, που αγωνίζεται ως δανεικός από τη Βαλένθια.

espana kliseis

 



