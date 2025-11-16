Ομάδες

Eurocup: Η Χάποελ Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε την επιστροφή της στο Ισραήλ μετά από δύο χρόνια!
EUROCUP BASKETBALL
Onsports Team 16 Νοεμβρίου 2025, 15:57
ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup: Η Χάποελ Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε την επιστροφή της στο Ισραήλ μετά από δύο χρόνια!

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ έγινε η πρώτη ομάδα από το Ισραήλ, η οποία ανακοίνωσε την επιστροφή των ευρωπαϊκών αγώνων της στη φυσική έδρα της.

Οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν ότι η αναμέτρηση με τη Βενέτσια για το Eurocup στις 4 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί στην «Pais Arena».

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ έγινε έτσι η πρώτη ομάδα που επισημοποιεί την επιστροφή της στο Ισραήλ, έπειτα από δύο χρόνια! Φυσικά, μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να επιστρέψουν όλες οι ομάδες της χώρας που παίζουν στην Ευρώπη.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι την ίδια ημέρα (βλ. 4 Δεκεμβρίου) αγωνίζεται κι η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία υποδέχεται τη Βιλερμπάν. Εκτός απροόπτου κι αυτός ο αγώνα θα γίνει στο Ισραήλ.



