Συγκινητικές στιγμές: Ο Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι του, τον καλωσόρισαν τα παιδιά του (βίντεο)
Συγκίνηση και χαμόγελα για τον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος δίνει μια μακρά και δύσκολη μάχη με τη λευχαιμία.
Μετά από μια μακρά κι απαιτητική περίοδο νοσηλείας, ο 33χρονος Ιταλός επέστρεψε σπίτι του, όπου βρίσκεται και πάλι κοντά στους αγαπημένους του.
Η οικογένειά του, η σύζυγος και τα παιδιά του, τον υποδέχθηκαν με πολλή αγάπη και θερμά μηνύματα, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή. Ο Πολονάρα χαμογέλασε ξανά, δακρύζοντας από χαρά και ευγνωμοσύνη.
Στο πλευρό του βρέθηκε, όπως σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας του, ο στενός του φίλος και γνωστός Ιταλός παρουσιαστής, Νίκολας Ντε Ντεβίτις, ο οποίος δεν τον έχει εγκαταλείψει στιγμή σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.
? Achille Polonara è tornato a casa dopo il trapianto di midollo a cui si è sottoposto il 25 settembre all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, per curare la leucemia. Il giocatore di basket ex Virtus, ora tesserato per Sassari, ha postato su Instagram foto del suo rientro, accolto… pic.twitter.com/ua4xdslJcM— RTL 102.5 (@rtl1025) November 11, 2025