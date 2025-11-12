Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Συγκινητικές στιγμές: Ο Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι του, τον καλωσόρισαν τα παιδιά του (βίντεο)
IG / ilpupazzo33
Onsports Team 12 Νοεμβρίου 2025, 22:14
ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκινητικές στιγμές: Ο Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι του, τον καλωσόρισαν τα παιδιά του (βίντεο)

Συγκίνηση και χαμόγελα για τον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος δίνει μια μακρά και δύσκολη μάχη με τη λευχαιμία.

Μετά από μια μακρά κι απαιτητική περίοδο νοσηλείας, ο 33χρονος Ιταλός επέστρεψε σπίτι του, όπου βρίσκεται και πάλι κοντά στους αγαπημένους του.

Η οικογένειά του, η σύζυγος και τα παιδιά του, τον υποδέχθηκαν με πολλή αγάπη και θερμά μηνύματα, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή. Ο Πολονάρα χαμογέλασε ξανά, δακρύζοντας από χαρά και ευγνωμοσύνη.

Στο πλευρό του βρέθηκε, όπως σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας του, ο στενός του φίλος και γνωστός Ιταλός παρουσιαστής, Νίκολας Ντε Ντεβίτις, ο οποίος δεν τον έχει εγκαταλείψει στιγμή σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
ΣΟΚ με Έβανς: Τραυματίστηκε, αποχώρησε υποβασταζόμενος και πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις
37 λεπτά πριν ΣΟΚ με Έβανς: Τραυματίστηκε, αποχώρησε υποβασταζόμενος και πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις
ΜΠΑΣΚΕΤ
Συγκινητικές στιγμές: Ο Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι του, τον καλωσόρισαν τα παιδιά του (βίντεο)
43 λεπτά πριν Συγκινητικές στιγμές: Ο Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι του, τον καλωσόρισαν τα παιδιά του (βίντεο)
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΕΚ – Ρίγα 95-64: «Αγκάλιασε» την πρωτιά και ανακοίνωσε Γκρεγκ Μπράουν!
2 ώρες πριν ΑΕΚ – Ρίγα 95-64: «Αγκάλιασε» την πρωτιά και ανακοίνωσε Γκρεγκ Μπράουν!
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΕΚ - Ρίγα: Ο Κρις Σίλβα έκανε «το κάρφωμα της χρονιάς» στον αγώνα του BCL – Δείτε βίντεο
2 ώρες πριν ΑΕΚ - Ρίγα: Ο Κρις Σίλβα έκανε «το κάρφωμα της χρονιάς» στον αγώνα του BCL – Δείτε βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved