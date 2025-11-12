Πλήρης υποδέχεται την Άνβιλ ο ΠΑΟΚ

Onsports Team

Συνέχεια στο σερί θετικών αποτελεσμάτων που μετρά σε Ελλάδα και Ευρώπη, προσδοκά να δώσει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται (20:15, ERT SPORTS 2) την Άνβιλ, για την 5η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Γεγονός που εφόσον επιτευχθεί θα φέρει τον «Δικέφαλο» ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, διατηρώντας ακέραιες τις ελπίδες του και για την κατάκτηση της πρωτιάς στη βαθμολογία του 6ου ομίλου.

Η προετοιμασία για το ματς ολοκληρώθηκε την Τρίτη (11/11), με μεσημεριανή προπόνηση στο PAOK Sports Arena, διαδικασία στην οποία ο Γιούρι Ζντοβτς είχε στη διάθεσή του όλους τους παίκτες του.

Για την αναμέτρηση απέναντι στους Πολωνούς εκφράστηκε, μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ στο διαδίκτυο, ο Στίβεν Μπράουν. Ο Αμερικανός γκαρντ τόνισε: «Ξέρουμε ότι το αυριανό παιχνίδι είναι σίγουρα καθοριστικό για το FIBA Europe Cup. Θέλουμε να συνεχίσουμε με τη νοοτροπία του νικητή που έχουμε διατηρήσει. Ξέρουμε ότι και αυτοί θα έρθουν και θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, οπότε θα είναι ένα σπουδαίο ματς για μας. Θέλουμε να συνεχίσουμε να «χτίζουμε» μέρες και νίκες τη μία μετά την άλλη. Ανυπομονούμε να δούμε τον κόσμο μας αύριο. Θέλουμε να μας δώσει αυτήν την επιπλέον ενέργεια που χρειαζόμαστε για να κατακτήσουμε την πρώτη θέση και να προκριθούμε στην επόμενη φάση του FEC».