Μουράτος: «Παιχνίδι τελικός για μας με την Κουτάισι»

Με την Κουτάισι θα αναμετρηθεί το απόγευμα της Τετάρτης (12/11, 17:00, ΕΡΤ 2) το Περιστέρι Betsson στην Tbilisi Arena στην Τιφλίδα, για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων στο FIBA Europe Cup.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι παίκτες του ξέρουν καλά τη σπουδαιότητα της αναμέτρησης και παραμένουν προσηλωμένοι στο στόχο τους, καθώς το θετικό αποτέλεσμα φέρνει τους «κυανοκίτρινους» ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

«Είναι παιχνίδι τελικός για εμάς, γιατί θέλουμε πάρα πολύ να προκριθούμε στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup, το έχουμε δείξει αυτό. Θέλουμε να αφήσουμε πίσω τις δυο ήττες από την Μπιλμπάο και τον Παναθηναϊκό» δήλωσε ο Βασίλης Μουράτος.

Και συμπλήρωσε: «Είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και το έχουμε αποδείξει. Από εμάς εξαρτάται η έκβαση του παιχνιδιού. Από το πόσο αποφασισμένοι θα μπούμε και πόσο πολύ θα ελέγξουμε τον ρυθμό ξεκινώντας από την άμυνα. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μας και είμαστε όλοι έτοιμοι και αποφασισμένοι για να πάρουμε τη νίκη».