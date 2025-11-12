Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μουράτος: «Παιχνίδι τελικός για μας με την Κουτάισι»
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 12 Νοεμβρίου 2025, 02:37
ΜΠΑΣΚΕΤ

Μουράτος: «Παιχνίδι τελικός για μας με την Κουτάισι»

Με την Κουτάισι θα αναμετρηθεί το απόγευμα της Τετάρτης (12/11, 17:00, ΕΡΤ 2) το Περιστέρι Betsson στην Tbilisi Arena στην Τιφλίδα, για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων στο FIBA Europe Cup.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι παίκτες του ξέρουν καλά τη σπουδαιότητα της αναμέτρησης και παραμένουν προσηλωμένοι στο στόχο τους, καθώς το θετικό αποτέλεσμα φέρνει τους «κυανοκίτρινους» ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

«Είναι παιχνίδι τελικός για εμάς, γιατί θέλουμε πάρα πολύ να προκριθούμε στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup, το έχουμε δείξει αυτό. Θέλουμε να αφήσουμε πίσω τις δυο ήττες από την Μπιλμπάο και τον Παναθηναϊκό» δήλωσε ο Βασίλης Μουράτος.

Και συμπλήρωσε: «Είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και το έχουμε αποδείξει. Από εμάς εξαρτάται η έκβαση του παιχνιδιού. Από το πόσο αποφασισμένοι θα μπούμε και πόσο πολύ θα ελέγξουμε τον ρυθμό ξεκινώντας από την άμυνα. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μας και είμαστε όλοι έτοιμοι και αποφασισμένοι για να πάρουμε τη νίκη».



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Μουράτος: «Παιχνίδι τελικός για μας με την Κουτάισι»
2 ώρες πριν Μουράτος: «Παιχνίδι τελικός για μας με την Κουτάισι»
EUROLEAGUE
Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR: «Ο Φαρίντ μας έδωσε αυτό που μας έλειπε» - Οι δηλώσεις του Αταμάν
4 ώρες πριν Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR: «Ο Φαρίντ μας έδωσε αυτό που μας έλειπε» - Οι δηλώσεις του Αταμάν
EUROLEAGUE
Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 6-4 ο Παναθηναϊκός, στην κορυφή η Χάποελ Τελ Αβίβ
4 ώρες πριν Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 6-4 ο Παναθηναϊκός, στην κορυφή η Χάποελ Τελ Αβίβ
EUROLEAGUE
Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR 95-101 : Μαγικό ντεμπούτο Φαρίντ, μάγκικο διπλό Παναθηναϊκού
5 ώρες πριν Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR 95-101 : Μαγικό ντεμπούτο Φαρίντ, μάγκικο διπλό Παναθηναϊκού
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved