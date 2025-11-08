Μπάσκετ Γυναικών: «Ισοπεδωτικός» Παναθηναϊκός και νίκη με 52 πόντους διαφορά!

Onsports Team

Το… τρένο του Παναθηναϊκού συνεχίζει την πορεία του, νικώντας την Ανόρθωση Βόλου 108-56 για το πρωτάθλημα και παραμένοντας αήττητος.

Το «Παύλος Γιαννακόπουλος» κατάμεστο. Ο κόσμος αποθέωσε τον Παναθηναϊκό της Σελέν Ερντέμ, ο οποίος μοιάζει ασταμάτητος! Και το απέδειξε για ακόμη μια φορά, κάνοντας υγιεινό περίπατο απέναντι στην Ανόρθωση Βόλου νικώντας με 108-56.

Το ματς ήταν απ’ τα θεωρητικά εύκολα, αλλά οι «πράσινες» ήταν σοβαρές και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Από την αρχή το «τριφύλλι» πήρε τα ηνία, είχε διαφορά 26 πόντων στο ημίχρονο και τελικά επικράτησε με 52!

Η Πρινς ήταν η καλύτερη του Παναθηναϊκού με 20 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 μπλοκ. Η Μπράουν ακολούθησε με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Κριμίλη (16 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο) και Πολυμένη (14 πόντοι, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ), ακολούθησαν.

Για τις ηττημένες, η Κουτσουνούρη είχε 21 πόντους και η Μπατλ τελείωσε τον αγώνα με 10 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 27-7, 51-25, 76-37, 108-56