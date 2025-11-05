Μπάσκετ Γυναικών: «Γονάτισε» και η Νεπτούνας μπροστά στον Παναθηναϊκό

Onsports Team

Οι «πράσινες» επικράτησαν 94-87 της ομάδας από τη Λιθουανία και πήραν σπουδαία νίκη για την 5η αγωνιστική του Eurocup Women.

To… τρένο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ γυναικών, συνέχισε την πορεία του. Οι «πράσινες» επικράτησαν της Νεπτούνας για την 5η αγωνιστική του Eurocup Women, με 94-87. Δείχνοντας για ακόμη μια φορά πως είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και δίνοντας συνέχεια στο σπουδαίο «διπλό» της Ισπανίας.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια για το «τριφύλλι», ήταν η Ιωάννα Χατζηλεοντή. Πέτυχε 29 πόντους και μάζεψε 11 ριμπάουντ, σε μια σπουδαία εμφάνιση. Εκπληκτική και η Φιτζέραλντ, επίσης με 29 πόντους. Πλέον η ομάδα της Σελέν Ερντέμ έχει ρεκόρ 3-2 στη διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός ήδη είχε εξασφαλισμένη την πρόκριση, όμως ήθελε να συνεχίσει τις εξαιρετικές εμφανίσεις λίγες μέρες μετά το «διπλό» στο ΣΕΦ. Το έκανε με εμφατικό τρόπο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-29, 45-42, 66-64, 94-87

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.