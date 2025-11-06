Θανάσης Αντετοκούνμπο: Καμπάνια του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα ασανσέρ - «Θα σας πάρει 2 λεπτά»

Onsports team

«Είναι θέμα ζωής και ασφάλειας» αναφέρει ο «Elevator» - Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου η σχετική προθεσμία

Τον Θανάση Αντετοκούνμπο, γνωστό και ως «Elevator» του ελληνικού μπάσκετ «επιστράτευσε» το υπουργείο Ανάπτυξης ζητώντας τη συμμετοχή των πολιτών για τη δωρεάν απογραφή των ανελκυστήρων τονίζοντας πως πρόκειται για «σημαντική διαδικασία για την ασφάλεια όλων», αποτελώντας το πρώτο βήμα μίας συνολικής στρατηγικής εποπτείας και αναβάθμισης.

Η διαδικασία για τους ανελκυστήρες είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.

«Ευχαριστώ θερμά τον "elevator" του ελληνικού μπάσκετ και του NBA για τη δημιουργία του βίντεο και τη συμμετοχή του στην προσπάθεια για την απογραφή των ασανσέρ. Όπως λέει και ο Θανάσης, η διαδικασία είναι απλή και απολύτως δωρεάν. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική προθεσμία είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Είναι θέμα ασφάλειας για όλους μας» αναφέρει σε ανάρτησή του o υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.