Εθνική Ανδρών: Με τον Βασίλη Σπανούλη στο δρόμο για το FIBA World Cup 2027
Οnsports Τeam 04 Νοεμβρίου 2025, 11:05
ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ανδρών: Με τον Βασίλη Σπανούλη στο δρόμο για το FIBA World Cup 2027

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε πως  ο Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως επικεφαλής προπονητής της Εθνικής Ανδρών.

Η ΕΟΚ με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως ο Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής ομάδας με φόντο το Παγκόσμοιο Πρωτάθλημα του 2027.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως επικεφαλής προπονητής της Εθνικής Ανδρών.

Ο κόουτς Σπανούλης θα είναι παρών και θα ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας στα επερχόμενα «παράθυρα» των προκριματικών αγώνων του Παγκόσμιου κύπελλου 2027, στη Θεσσαλονίκη και την Πορτογαλία.

Η ΕΟΚ επιθυμεί να εκφράσει την ειλικρινή της εκτίμηση στον κόουτς Σπανούλη για την αφοσίωση και το πάθος του, όπως επίσης και στους διοικούντες τη Μονακό για την κατανόησή τους και την εξαιρετική συνεργασία, που κατέστησε δυνατή τη συνέχιση της παρουσίας του κόουτς στην Εθνική ομάδα.

H EOK είναι πεπεισμένη ότι το ίδιο θα πράξουν και οι Διοικήσεις των Ελληνικών ομάδων και ιδιαιτέρως των δύο εκπροσώπων μας στην Ευρωλίγκα κατανοώντας τη σημασία των αγώνων και συναισθανόμενες πλήρως τον εθνικό, αθλητικό, σκοπό.

Η Διοίκηση της ΕΟΚ, τέλος, διαβεβαιώνει ότι κατανοώντας το επιβαρυμένο πρόγραμμα των παικτών θα παρέχει όπως πάντα τις καλύτερες συνθήκες για τη μικρότερη δυνατή καταπόνηση των διεθνών παικτών".



