Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Ντου» οπαδών στο ΣΕΦ - Έφυγε τρέχοντας η Χατζηλεοντή, άφαντη η αστυνομία
Οnsports Τeam 02 Νοεμβρίου 2025, 15:12
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Ντου» οπαδών στο ΣΕΦ - Έφυγε τρέχοντας η Χατζηλεοντή, άφαντη η αστυνομία

Βίντεο από την εισβολή χούλιγκαν του Ολυμπιακού στο παρκέ, που ανάγκασαν σε αποχώρηση των παικτριών του Παναθηναϊκού μετά το τέλος του ντέρμπι για να γλιτώσουν τα χειρότερα.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι του ΣΕΦ για την 5η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, με την ομάδα της Σελέν Ερντέμ να παραμένει μόνη πρώτη και αήττητη.

Ωστόσο, δεν έλειψαν τα παρατράγουδα, καθώς μετά το τέλος του αγώνα, την ώρα που οι παίκτριες του Παναθηναϊκού θέλησαν να βγάλουν μια πανηγυρική φωτογραφία στο παρκέ του ΣΕΦ, περίπου 10 με 15 οπαδοί των Πειραιωτών εισέβαλαν στο γήπεδο, με απειλητικές  διαθέσεις.

Η ομάδα του Τριφυλλιού αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια, ενώ η Ιωάννα Χατζηλεοντή, που έκανε εκείνη την ώρα δηλώσεις έφυγε τρέχοντας μόλις διαπίστωσε την εισβολή των 10-15 χούλιγκαν.

Στα τηλεοπτικά πλάνα διακρίνεται μόλις ένας αστυνομικός, ενώ με την αναμέτρηση να έχει ολοκληρωθεί το απόγευμα του Σαββάτου (1/11), η ΔΕΑΒ παραμένη άφαντη.

Δείτε το σχετικό βίντεο:



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Φέρνει ενίσχυση στο σκάουτινγκ ο Μπενίτεθ
24 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Φέρνει ενίσχυση στο σκάουτινγκ ο Μπενίτεθ
ΣΠΟΡ
Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250: Την Δευτέρα (3/11) η αναμέτρηση του Βαβρίνκα
1 ώρα πριν Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250: Την Δευτέρα (3/11) η αναμέτρηση του Βαβρίνκα
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Ο Πανιώνιος πέρασε με ανατροπή από τη Σύρο
1 ώρα πριν Super League 2: Ο Πανιώνιος πέρασε με ανατροπή από τη Σύρο
ΣΠΟΡ
Hellenic Championship: «Τρέλα» για τον Τζόκοβιτς - Μοίρασε χαμόγελα στο Telekom Center Athens
2 ώρες πριν Hellenic Championship: «Τρέλα» για τον Τζόκοβιτς - Μοίρασε χαμόγελα στο Telekom Center Athens
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved