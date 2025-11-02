Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Ντου» οπαδών στο ΣΕΦ - Έφυγε τρέχοντας η Χατζηλεοντή, άφαντη η αστυνομία

Οnsports Τeam

Βίντεο από την εισβολή χούλιγκαν του Ολυμπιακού στο παρκέ, που ανάγκασαν σε αποχώρηση των παικτριών του Παναθηναϊκού μετά το τέλος του ντέρμπι για να γλιτώσουν τα χειρότερα.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι του ΣΕΦ για την 5η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, με την ομάδα της Σελέν Ερντέμ να παραμένει μόνη πρώτη και αήττητη.

Ωστόσο, δεν έλειψαν τα παρατράγουδα, καθώς μετά το τέλος του αγώνα, την ώρα που οι παίκτριες του Παναθηναϊκού θέλησαν να βγάλουν μια πανηγυρική φωτογραφία στο παρκέ του ΣΕΦ, περίπου 10 με 15 οπαδοί των Πειραιωτών εισέβαλαν στο γήπεδο, με απειλητικές διαθέσεις.

Η ομάδα του Τριφυλλιού αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια, ενώ η Ιωάννα Χατζηλεοντή, που έκανε εκείνη την ώρα δηλώσεις έφυγε τρέχοντας μόλις διαπίστωσε την εισβολή των 10-15 χούλιγκαν.

Στα τηλεοπτικά πλάνα διακρίνεται μόλις ένας αστυνομικός, ενώ με την αναμέτρηση να έχει ολοκληρωθεί το απόγευμα του Σαββάτου (1/11), η ΔΕΑΒ παραμένη άφαντη.

Δείτε το σχετικό βίντεο: