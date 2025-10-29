Οι «μάχες» των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη

Οnsports Τeam

Περιστέρι και ΠΑΟΚ θέλουν να συνεχίσουν την αήττητη πορεία τους στο FIBA Europe Cup, ενώ ο Ηρακλής απόψε κάνει πρεμιέρα στο ENBL.

Η δράση στο FIBA Europe Cup συνεχίζεται απόψε, με το πρόγραμμα της Τετάρτης (28/10) να περιλαμβάνει συνολικά 19 παιχνίδια, αλλά όλο το ενδιαφέρον εστιάζεται στα παιχνίδια του Περιστερίου και του ΠΑΟΚ με τις δύο ομάδες να θέλουν να διευρύνουν ακόμα περισσότερο το αήττητο σερί τους.

Αρχικά, το Περιστέρι θα υποδεχθεί στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» τη Μπρνο. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 17:30, ενώ δύο ώρες αργότερα ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπράουνσβαϊγκ.

Η βαθμολογία στον όμιλο του Περιστερίου

Περιστέρι 2-0 Μπιλμπάο 1-1 Μπρνο 1-1 Κουταΐσι 0-2

Η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ

Μπράουνσβαϊγκ 2-0 ΠΑΟΚ 2-0 Ανβιλ 0-2 Τρέπτσα 0-2

Απόψε, όμως και ο Ηρακλής κάνει πρεμιέρα στο ENBL αντιμετωπίζοντας την Ρίγας Ζέλι από τη Λετονία.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 19:30, με τον Ηρακλή να πηγαίνει με υπηρεσιακό προπονητή τον Σωτήρη Καραποστόλου, ο οποίος θα βρίσκεται στον πάγκο μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Γιώργο Σιγάλα και εν αναμονή του νέου τεχνικού που θα αναλάβει το «τιμόνι» της τεχνικής ηγεσίας του «Γηραιού».

Η Ρίγας Ζέλι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου, έχοντας δύο νίκες σε ισάριθμα ματς.

Η βαθμολογία στον τρίτο όμιλο