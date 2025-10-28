Λεβίτσε – ΑΕΚ 69-71: Έκανε το «3 στα 3» στο BCL με καθοριστικό Μπάρτλεϊ

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

Η ΑΕΚ «λύγισε» 71-69 τη Λεβίτσε στη Σλοβακία, έχοντας καθοριστικό τον Φρανκ Μπάρτλεϊ κι έκανε το «3 στα 3» στον όμιλο της στο Basketball Champions League.

Το αήττητο της στο BCL διατήρησε η «Ένωση», η οποία πανηγύρισε την τρίτη νίκη της σε ισάριθμα ματς.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ εξελίχθηκε σε καθοριστικό παράγοντα της αναμέτρησης, καθώς βγήκε μπροστά στα τελευταία λεπτά του αγώνα και σκοράροντας πέντε διαδοχικούς πόντους έφερε την ομάδα του μπροστά στο σκορ με 71-67 (39’).

Ο Αμερικανός περιφερειακός, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη από του Γκρέι και Σίλβα που έκαναν τρομερή δουλειά στο πρώτο ημίχρονο, τελείωσε το ματς με 21 πόντους και κάλυψε την αστοχία των «κιτρινόμαυρων» από την περιφέρεια (6/24 τρίποντα).

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο τζάμπολ, ενώ όταν ενεργοποίησαν και την άμυνα τους στην τρίτη περίοδο, κατάφεραν στο 28΄ να βρεθούν ακόμη και στο +8 (45-53), μετά από τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου. Στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, όμως, η ΑΕΚ αποσυντονίστηκε και με διαδοχικά λάθη και αστοχία είδε την Λέβιτσε να τρέχει ένα επιμέρους σκορ 10-4 και να προσπερνάει με 61-60.

Ο Μπάρτλεϊ αφυπνίστηκε στο κρισιμότερο σημείο και με προσωπικό σερί 5-0 χάρισε και πάλι το προβάδισμα στην Ένωση (67-71 στο 39΄). Οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν, βρέθηκαν και πάλι σε απόσταση αναπνοής, αλλά ο Κιβιμάκι δεν κατάφερε στην εκπνοή να σημειώνει το νικητήριο τρίποντο...

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γκέντβιλας, Καστίγιο, Μαρκές

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-19, 36-38, 51-58, 69-71

ΛΕΒΙΤΣΕ (Μάτζιν): ΜακΓκίλ 20 (3τρ., 7ασ.), Γουέσον 14 (2τρ., 6ριμπ.), Ντόρσεϊ 7 (1), Κιβιμάκι 10 (1), Μπογιανόβσκι 8, Κάριους 7 (9ριμπ.), Κράικοβιτς, Μαβέιν 3.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 16 (8ριμπ.), Σκορδίλης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους 10 (5ριμπ.), Αρσενόπουλος 2, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ 21 (3), Αρμς 3, Σίλβα 13 (14ριμπ.), Χαραλαμπόπουλος 6 (2).