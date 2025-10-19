Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Live Streaming Πρωτέας Βούλας - Παναθηναϊκός
Onsports Team 19 Οκτωβρίου 2025, 12:57
ΜΠΑΣΚΕΤ

Live Streaming Πρωτέας Βούλας - Παναθηναϊκός

Δείτε LIVE την αναμέτρηση ανάμεσα στον Πρωτέα Βούλας και τον Παναθηναϊκό για την Α1 μπάσκετ Γυναικών.

Η τρίτη αγωνιστική της Α1 Γυναικών συνεχίζεται με τον Παναθηναϊκό να κοντράρεται με τον Πρωτέα Βούλας και τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Παναθλητικό.

Στο πρώτο ματς της 3ης αγωνιστικής ο ΠΑΣ Γιάννινα κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 94-67 (18/10).

Ακόμη, ο Αθηναϊκός στις 17:00 θα φιλοξενήσει τη Νέα Ιωνία στο «Δ. Καλτσάς» και τέλος την ίδια ώρα ο Πανσερραϊκός θα κοντράρεται με τον Αμύντα.

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:00 Πρωτέας Βούλας - Παναθηναϊκός
13:30 Παναθλητικός - Ολυμπιακός
17:00 Αθηναϊκός - Νέα Ιωνία
17:00 Πανσερραϊκός - Αμύντας

Δείτε σε LIVE Streaming το ματς Πρωτέας - Παναθηναϊκός:



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Άρης - Παναθηναϊκός: Το πλάνο του Κόντη για τη μάχη της Θεσσαλονίκης
3 λεπτά πριν Άρης - Παναθηναϊκός: Το πλάνο του Κόντη για τη μάχη της Θεσσαλονίκης
AUTO MOTO
Formula 1: Για την ανατροπή του αιώνα ο Φερστάπεν μετά τους θριάμβους στο Τέξας - Ώρα και κανάλι
52 λεπτά πριν Formula 1: Για την ανατροπή του αιώνα ο Φερστάπεν μετά τους θριάμβους στο Τέξας - Ώρα και κανάλι
ΜΠΑΣΚΕΤ
Live Streaming Πρωτέας Βούλας - Παναθηναϊκός
1 ώρα πριν Live Streaming Πρωτέας Βούλας - Παναθηναϊκός
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Live Streaming Τρίκαλα - Παναθηναϊκός
1 ώρα πριν Live Streaming Τρίκαλα - Παναθηναϊκός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Το μεγάλο φινάλε του Να με λες μαμά: Η Μαρία Κίτσου τιμωρείται, αλλά κερδίζει την κόρη της