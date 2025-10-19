Live Streaming Πρωτέας Βούλας - Παναθηναϊκός
Δείτε LIVE την αναμέτρηση ανάμεσα στον Πρωτέα Βούλας και τον Παναθηναϊκό για την Α1 μπάσκετ Γυναικών.
Η τρίτη αγωνιστική της Α1 Γυναικών συνεχίζεται με τον Παναθηναϊκό να κοντράρεται με τον Πρωτέα Βούλας και τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Παναθλητικό.
Στο πρώτο ματς της 3ης αγωνιστικής ο ΠΑΣ Γιάννινα κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 94-67 (18/10).
Ακόμη, ο Αθηναϊκός στις 17:00 θα φιλοξενήσει τη Νέα Ιωνία στο «Δ. Καλτσάς» και τέλος την ίδια ώρα ο Πανσερραϊκός θα κοντράρεται με τον Αμύντα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
13:00 Πρωτέας Βούλας - Παναθηναϊκός
13:30 Παναθλητικός - Ολυμπιακός
17:00 Αθηναϊκός - Νέα Ιωνία
17:00 Πανσερραϊκός - Αμύντας
Δείτε σε LIVE Streaming το ματς Πρωτέας - Παναθηναϊκός: