Live Streaming Πρωτέας Βούλας - Παναθηναϊκός

Onsports Team

Δείτε LIVE την αναμέτρηση ανάμεσα στον Πρωτέα Βούλας και τον Παναθηναϊκό για την Α1 μπάσκετ Γυναικών.

Η τρίτη αγωνιστική της Α1 Γυναικών συνεχίζεται με τον Παναθηναϊκό να κοντράρεται με τον Πρωτέα Βούλας και τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Παναθλητικό.

Στο πρώτο ματς της 3ης αγωνιστικής ο ΠΑΣ Γιάννινα κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 94-67 (18/10).

Ακόμη, ο Αθηναϊκός στις 17:00 θα φιλοξενήσει τη Νέα Ιωνία στο «Δ. Καλτσάς» και τέλος την ίδια ώρα ο Πανσερραϊκός θα κοντράρεται με τον Αμύντα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:00 Πρωτέας Βούλας - Παναθηναϊκός

13:30 Παναθλητικός - Ολυμπιακός

17:00 Αθηναϊκός - Νέα Ιωνία

17:00 Πανσερραϊκός - Αμύντας

Δείτε σε LIVE Streaming το ματς Πρωτέας - Παναθηναϊκός: