Παναθηναϊκός AKTOR: Η aftermovie του ιστορικού ταξιδιού στην Αυστραλία
Onsports Team 18 Οκτωβρίου 2025, 19:03
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η aftermovie του ιστορικού ταξιδιού στην Αυστραλία

Το 7ο «Παύλος Γιαννακόπουλος» διεξήχθη στην Αυστραλία, δίπλα στην ομογένεια, τιμώντας τον αείμνηστο ηγέτη των «πράσινων» αλλά και την ίδια την Ελλάδα.

Στιγμές χαραγμένες στην ψυχή και στην καρδιά όσων τις έζησαν. Ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξίδεψε στην Αυστραλία και διεξήγαγε εκεί το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», στη μνήμη του ιστορικού του ηγέτη. Το «τριφύλλι» αποτέλεσε την καλύτερη σύνδεση της Ελλάδας με τους ομογενείς που βρίσκονται σε τόσο μεγάλη απόσταση απ’ την πατρίδα.

Η ΚΑΕ ετοίμασε μια συγκινητική aftermovie των από την επίσκεψη των «πράσινων» σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ. Η λατρεία των Ελλήνων που ζουν μόνιμα στην Αυστραλία, η απόλυτη τιμή στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου και ο σεβασμός που κέρδισε το τεράστιο brand name του Παναθηναϊκού.

Δείτε την aftermovie της Αυστραλίας:



