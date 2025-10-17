Ομάδες

BCL: Κορυφαίος της 2ης αγωνιστικής ο Σίλβα της ΑΕΚ
Onsports Team 17 Οκτωβρίου 2025, 19:16
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΑΕΚ

BCL: Κορυφαίος της 2ης αγωνιστικής ο Σίλβα της ΑΕΚ

Με τον καλύτερο τρόπο επιβραβεύτηκε η εξαιρετική εμφάνιση του Κρις Σίλβα στη νίκη της ΑΕΚ επί της Σολόνκι.

Η Ένωση έφτασε στο 2Χ2 στο Basketball Champions League επικρατώντας εντός έδρας 91-77 της Σολόνκι. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κρις Σίλβα, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση.

Συγκεκριμένα, ο φόργουορντ της ΑΕΚ τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, έχοντας 6/7 δίποντα και 7/8 βολές σε 28 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ. Παράλληλα, είχε 6 ριμπάουντ, τα 5 εξ αυτών αμυντικά και 2 ασίστ.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Κρις Σίλβα επιλέχθηκε για την κορυφαία πεντάδα της δεύτερης αγωνιστικής, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε MVP της ίδιας αγωνιστικής ημέρας στην διοργάνωση.



