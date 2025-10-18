Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/10): Πού θα δείτε το ΑΕΛ - Ολυμπιακός
Eurokinissi
Onsports team 18 Οκτωβρίου 2025, 08:16
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (18/10).

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (18/10)

09:15

COSMOTE SPORT 8 HD

WRC 2025

Κεντρική Ευρώπη, SS9 Made in FRG 1

10:00

Novasports 6HD

WTA 500 2025

Νινγκμπό, Ημιτελικοί

11:00

COSMOTE SPORT 9 HD

ATP Challenger 50 2025

ICONICO Crete Challenger 2 (1ος Ημιτελικός Μονού)

11:30

COSMOTE SPORT 8 HD

WRC 2025

Κεντρική Ευρώπη, SS10 Keply 1

11:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ

Α1 Γυναικών Μπάσκετ

12:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Socca Champions League 2025

Φάση ομίλων

12:35

COSMOTE SPORT 8 HD

WRC 2025

Κεντρική Ευρώπη, SS11 Klatovy 1

13:00

COSMOTE SPORT 9 HD

ATP Challenger 50 2025

ICONICO Crete Challenger 2 (2ος Ημιτελικός Μονού)

13:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Socca Champions League 2025

Φάση ομίλων

13:30

Novasports Premier League

Premier League Kick-off

8η αγωνιστική

13:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ρέα – ΑΕΚ

Α' κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών

14:00

Action 24

Ηρακλής - ΠΑΟΚ Β

Greek Super League 2 2025-2026

14:30

COSMOTE SPORT 2 HD

ΚΠΡ – Μίλγουολ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

14:30

Novasports Premier League

Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι

Premier League

15:00

COSMOTE SPORT 9 HD

ATP Challenger 50 2025

ICONICO Crete Challenger 2 (Τελικός Διπλού)

15:00

Novasports 1HD

Σεβίλλη – Μαγιόρκα

La Liga

16:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Πίζα - Ελλάς Βερόνα

Serie A 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Λέτσε – Σασουόλο

Serie A 2025-26

16:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ – Καρδίτσα

Stoiximan GBL

16:00

ΕΡΤ Sports 2

Ιωνικός - ΕΣΝ Βριλησσίων

Greek Handball Premier

16:30

Novasports Prime

Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

16:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Βρυξέλλες (1ος Ημιτελικός)

16:30

Novasports Extra 3

Κολωνία – Άουγκσμπουργκ

Bundesliga

16:30

Novasports Extra 2

Χάιντενχαϊμ - Βέρντερ Βρέμης

Bundesliga

16:30

Novasports Extra 1

Βόλφσμπουργκ – Στουτγκάρδη

Bundesliga

16:30

Novasports 6HD

Λειψία – Αμβούργο

Bundesliga

16:30

Novasports 3HD

Μάιντς – Λεβερκούζεν

Bundesliga

17:00

COSMOTE SPORT 1 HD

ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός

Stoiximan Super League 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Τσάρλτον - Σέφιλντ Γουένσντεϊ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

17:00

Novasports 4HD

Μπέρνλι – Λιντς

Premier League

17:00

Novasports Premier League

Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον

Premier League

17:00

Novasports Start

Σάντερλαντ – Γουλβς

Premier League

17:00

Novasports 5HD

Κρίσταλ Πάλας – Μπόρνμουθ

Premier League

17:00

Novasports 2HD

Μπράιτον – Νιούκαστλ

Premier League

17:00

ΕΡΤ Sports 3

ΝΕ Μεγαρίδος - ΑΟ Δάφνης

Elite League

17:00

ΕΡΤ Sports 1

Ηρακλής - Μύκονος Betsson

Stoiximan GBL

17:15

Novasports 1HD

Μπαρτσελόνα – Τζιρόνα

La Liga

17:45

COSMOTE SPORT 8 HD

Αλ Έτιφακ - Αλ Χιλάλ

Roshn Saudi League 2025-26

18:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΝΕ Πατρών - ΝΟ Πατρών

Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών 2025-26

18:15

ΕΡΤ Sports 1

Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός

Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26

18:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Βρυξέλλες (2ος Ημιτελικός)

19:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Τορίνο – Νάπολι

Serie A 2025-26

19:00

ΕΡΤ Sports 2

Μαρούσι - Άρης Betsson

Stoiximan GBL

19:30

Novasports Premier League

Φούλαμ – Άρσεναλ

Premier League

19:30

Novasports Prime

Ατρόμητος – Λεβαδειακός

Stoiximan Super League 2025-26

19:30

Novasports 3HD

Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ

Bundesliga

19:30

Novasports 1HD

Βιγιαρεάλ – Μπέτις

La Liga

19:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Προμηθέας – ΠΑΟΚ

Stoiximan GBL

19:45

COSMOTE SPORT 7 HD

Κιλμάρνοκ – Χαρτς

William Hill Scottish Premiership 2025-26

19:45

Novasports 2HD

PSV Αϊντχόφεν - Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Eredivisie

20:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Παναιτωλικός – ΟΦΗ

Stoiximan Super League 2025-26

20:00

ΑΝΤ1+

Formula 1, GP ΗΠΑ, Sprint

Μηχανοκίνητα

21:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Αλ Νασρ - Αλ Φατέχ

Roshn Saudi League 2025-26

21:30

Novasports Start

Μπόχουμ - Χέρτα Βερολίνου

Bundesliga 2

21:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ - Πανιώνιος ΓΣΣ

Α1 Γυναικών Volley League

21:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Ρόμα – Ίντερ

Serie A 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Oktagon 2025

78 (Γερμανία, Κολωνία)

22:00

Novasports 2HD

Άγιαξ – Άλκμααρ

Eredivisie

22:00

Novasports 1HD

Ατλέτικο Μαδρίτης – Οσασούνα

La Liga

00:00

Action 24

Μπόκα Τζούνιορς – Μπελγκράνο

Liga Profesional Clausura

00:00

ΑΝΤ1+

Formula 1, GP ΗΠΑ, qualifying

Μηχανοκίνητα

01:35

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Αυστραλίας (Warm Up)

02:00

COSMOTE SPORT 7 HD

UFC Fight Night 2025

Πολεμικές Τέχνες

02:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto3 2025

Γκραν Πρι Αυστραλίας (Αγώνας)

04:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Αυστραλίας (Αγώνας)

05:30

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Αυστραλίας (Αγώνας)

06:00

Novasports Start

WTA 250 2025

Οσάκα, Τελικός


