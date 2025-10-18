Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/10): Πού θα δείτε το ΑΕΛ - Ολυμπιακός
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (18/10).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (18/10)
|
09:15
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
WRC 2025
|
Κεντρική Ευρώπη, SS9 Made in FRG 1
|
10:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 500 2025
|
Νινγκμπό, Ημιτελικοί
|
11:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
ATP Challenger 50 2025
|
ICONICO Crete Challenger 2 (1ος Ημιτελικός Μονού)
|
11:30
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
WRC 2025
|
Κεντρική Ευρώπη, SS10 Keply 1
|
11:45
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ
|
Α1 Γυναικών Μπάσκετ
|
12:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Socca Champions League 2025
|
Φάση ομίλων
|
12:35
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
WRC 2025
|
Κεντρική Ευρώπη, SS11 Klatovy 1
|
13:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
ATP Challenger 50 2025
|
ICONICO Crete Challenger 2 (2ος Ημιτελικός Μονού)
|
13:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Socca Champions League 2025
|
Φάση ομίλων
|
13:30
|
Novasports Premier League
|
Premier League Kick-off
|
8η αγωνιστική
|
13:45
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Ρέα – ΑΕΚ
|
Α' κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών
|
14:00
|
Action 24
|
Ηρακλής - ΠΑΟΚ Β
|
Greek Super League 2 2025-2026
|
14:30
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
ΚΠΡ – Μίλγουολ
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
14:30
|
Novasports Premier League
|
Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι
|
Premier League
|
15:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
ATP Challenger 50 2025
|
ICONICO Crete Challenger 2 (Τελικός Διπλού)
|
15:00
|
Novasports 1HD
|
Σεβίλλη – Μαγιόρκα
|
La Liga
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Πίζα - Ελλάς Βερόνα
|
Serie A 2025-26
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Λέτσε – Σασουόλο
|
Serie A 2025-26
|
16:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
ΑΕΚ – Καρδίτσα
|
Stoiximan GBL
|
16:00
|
ΕΡΤ Sports 2
|
Ιωνικός - ΕΣΝ Βριλησσίων
|
Greek Handball Premier
|
16:30
|
Novasports Prime
|
Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό
|
Εκπομπή
|
16:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2025
|
Βρυξέλλες (1ος Ημιτελικός)
|
16:30
|
Novasports Extra 3
|
Κολωνία – Άουγκσμπουργκ
|
Bundesliga
|
16:30
|
Novasports Extra 2
|
Χάιντενχαϊμ - Βέρντερ Βρέμης
|
Bundesliga
|
16:30
|
Novasports Extra 1
|
Βόλφσμπουργκ – Στουτγκάρδη
|
Bundesliga
|
16:30
|
Novasports 6HD
|
Λειψία – Αμβούργο
|
Bundesliga
|
16:30
|
Novasports 3HD
|
Μάιντς – Λεβερκούζεν
|
Bundesliga
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Τσάρλτον - Σέφιλντ Γουένσντεϊ
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
17:00
|
Novasports 4HD
|
Μπέρνλι – Λιντς
|
Premier League
|
17:00
|
Novasports Premier League
|
Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον
|
Premier League
|
17:00
|
Novasports Start
|
Σάντερλαντ – Γουλβς
|
Premier League
|
17:00
|
Novasports 5HD
|
Κρίσταλ Πάλας – Μπόρνμουθ
|
Premier League
|
17:00
|
Novasports 2HD
|
Μπράιτον – Νιούκαστλ
|
Premier League
|
17:00
|
ΕΡΤ Sports 3
|
ΝΕ Μεγαρίδος - ΑΟ Δάφνης
|
Elite League
|
17:00
|
ΕΡΤ Sports 1
|
Ηρακλής - Μύκονος Betsson
|
Stoiximan GBL
|
17:15
|
Novasports 1HD
|
Μπαρτσελόνα – Τζιρόνα
|
La Liga
|
17:45
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Αλ Έτιφακ - Αλ Χιλάλ
|
Roshn Saudi League 2025-26
|
18:15
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
ΝΕ Πατρών - ΝΟ Πατρών
|
Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών 2025-26
|
18:15
|
ΕΡΤ Sports 1
|
Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός
|
Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26
|
18:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2025
|
Βρυξέλλες (2ος Ημιτελικός)
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Τορίνο – Νάπολι
|
Serie A 2025-26
|
19:00
|
ΕΡΤ Sports 2
|
Μαρούσι - Άρης Betsson
|
Stoiximan GBL
|
19:30
|
Novasports Premier League
|
Φούλαμ – Άρσεναλ
|
Premier League
|
19:30
|
Novasports Prime
|
Ατρόμητος – Λεβαδειακός
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
19:30
|
Novasports 3HD
|
Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ
|
Bundesliga
|
19:30
|
Novasports 1HD
|
Βιγιαρεάλ – Μπέτις
|
La Liga
|
19:30
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Προμηθέας – ΠΑΟΚ
|
Stoiximan GBL
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Κιλμάρνοκ – Χαρτς
|
William Hill Scottish Premiership 2025-26
|
19:45
|
Novasports 2HD
|
PSV Αϊντχόφεν - Γκόου Αχέντ Ιγκλς
|
Eredivisie
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Παναιτωλικός – ΟΦΗ
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
20:00
|
ΑΝΤ1+
|
Formula 1, GP ΗΠΑ, Sprint
|
Μηχανοκίνητα
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Αλ Νασρ - Αλ Φατέχ
|
Roshn Saudi League 2025-26
|
21:30
|
Novasports Start
|
Μπόχουμ - Χέρτα Βερολίνου
|
Bundesliga 2
|
21:30
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
ΑΕΚ - Πανιώνιος ΓΣΣ
|
Α1 Γυναικών Volley League
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Ρόμα – Ίντερ
|
Serie A 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Oktagon 2025
|
78 (Γερμανία, Κολωνία)
|
22:00
|
Novasports 2HD
|
Άγιαξ – Άλκμααρ
|
Eredivisie
|
22:00
|
Novasports 1HD
|
Ατλέτικο Μαδρίτης – Οσασούνα
|
La Liga
|
00:00
|
Action 24
|
Μπόκα Τζούνιορς – Μπελγκράνο
|
Liga Profesional Clausura
|
00:00
|
ΑΝΤ1+
|
Formula 1, GP ΗΠΑ, qualifying
|
Μηχανοκίνητα
|
01:35
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
MotoGP 2025
|
Γκραν Πρι Αυστραλίας (Warm Up)
|
02:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
UFC Fight Night 2025
|
Πολεμικές Τέχνες
|
02:45
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto3 2025
|
Γκραν Πρι Αυστραλίας (Αγώνας)
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto2 2025
|
Γκραν Πρι Αυστραλίας (Αγώνας)
|
05:30
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
MotoGP 2025
|
Γκραν Πρι Αυστραλίας (Αγώνας)
|
06:00
|
Novasports Start
|
WTA 250 2025
|
Οσάκα, Τελικός