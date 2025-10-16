Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Σπουδαίο «διπλό» για την ομάδα γυναικών του «τριφυλλιού»
Onsports Team 16 Οκτωβρίου 2025, 21:26
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Σπουδαίο «διπλό» για την ομάδα γυναικών του «τριφυλλιού»

Οι «πράσινες» για το EuroCup επικράτησαν 82-69 στην έδρα της Νεπτούνας – Μπράουν και Χατζηλεοντή οι κορυφαίες.

Θριαμβευτικό πέρασμα της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού από τη Λιθουανία. Οι «πράσινες» για τον 7ο όμιλο του EuroCup στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, επικράτησαν της Νεπτούνας με 82-69.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη για το «τριφύλλι» και ήρθε εμφατικά. Με εξαιρετική επίδοση σε άμυνα και επίθεση. Καθοριστικό σημείο στο ματς ήταν το σερί 7-24 στην 3η περίοδο, όταν και ο -9 έγινε +8 για την ελληνική ομάδα.

Η Ιωάννα Χατζηλεοντή με 17 πόντους και 8 ριμπάουντ άγγιξε το double double. ενώ η Τζέιλιν Μπράουν είχε 19 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 42-33, 49-57, 69-82

ΝΕΠΤΟΥΝΑΣ (Αϊρόσιους): Μιχάλκο 6, Σιζαουσκάιτε, Σολόποβα 7 (1), Ρίκαρντς 3, Λιεπίνα 13, Σινισκάιτε 3 (1), Βίλκα 13 (1), Μπίκλε 22 (4), Παλιούλιτε 2.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 14, Μπράουν 19 (1), Γαλανόπουλος 6, Πολυμένη, Βίτολα 10, Χατζηλεοντή 17 (1), Κριμίλη 13 (3), Χατζηγιακουμή 3 (1), Υφαντοπούλου.

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
EuroLeague: Η Αρμάνι έφυγε με «διπλό» από το Κάουνας, επιστροφή στις νίκες για Φενέρμπαχτσε
10 λεπτά πριν EuroLeague: Η Αρμάνι έφυγε με «διπλό» από το Κάουνας, επιστροφή στις νίκες για Φενέρμπαχτσε
EUROLEAGUE
EuroLeague: Αλλαγή μέρας στο Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR
26 λεπτά πριν EuroLeague: Αλλαγή μέρας στο Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: «Τρελά» λεφτά για να φέρει τον Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: «Τρελά» λεφτά για να φέρει τον Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα
EUROLEAGUE
EuroLeague: Η εντυπωσιακή Ντουμπάι BC σταμάτησε το σερί της Μπαρτσελόνα
1 ώρα πριν EuroLeague: Η εντυπωσιακή Ντουμπάι BC σταμάτησε το σερί της Μπαρτσελόνα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Diane Keaton: Η οικογένειά της αποκάλυψε την αιτία θανάτου της