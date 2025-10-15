Ομάδες

EuroCup: Ήττα εντός έδρας για τον Πανιώνιο
Onsports Team 15 Οκτωβρίου 2025, 22:38
ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup: Ήττα εντός έδρας για τον Πανιώνιο

Οι «κυανέρυθροι» έχασαν από Μπουργκ με 66-56 στο κλειστό της Γλυφάδας – Ανταγωνιστική για ένα δεκάλεπτο η ομάδα της Νέας Σμύρνης.

Στο πρώτο δεκάλεπτο «πάλεψε», στο τελευταίο προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά δεν ήταν αρκετό. Ο Πανιώνιος ηττήθηκε 66-56 στο κλειστό της Γλυφάδας από την Μπουργκ, για την 3η αγωνιστική του Β’ ομίλου στο EuroCup.

Η ανωτερότητα της αντιπάλου των «κυανέρυθρων» ήταν εμφανής και κάπως έτσι ήρθε το τελικό αποτέλεσμα. Οι Γάλλοι με τη νίκη τους αυτή έφτασαν το 3 στα 3.

Για τον Πανιώνιο κορυφαίος ήταν ο Τσαλμπούρης με 11 πόντους, ο Γουότσον είχε 10 και ο Σταρκς 9. Ο ΜακΓκι με 17 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Μίτσελ να προσθέτει 10.

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 25-34, 37-53, 56-66

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Λούκα Παβίτσεβιτς): Γουότσον 10, Σταρκς 9 (1), Πάπας 7, Λούντζης 5 (1), Τσαλμπούρης 11 (1), Λούις 2, Γουόλ 3, Κρούζερ 7 (2), Χαντς 2.

ΜΠΟΥΡΓΚ (Φρεντερίκ Φοτού): ΜακΓκί 17 (4), Μίτσελ 10 (2), Μουλαρέ 2, Λαμπανκα 3 (1), ΜακΝτόουελ Ράιτ 7, Γκαχ 4, Εμπάγια, Λίντο 7, Κοκίλα 9, Μοκόκα 7 (1).



