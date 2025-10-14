Αυλαία κόντρα στη Μπιλμπάο το Περιστέρι

Οnsports Τeam

To Περιστέρι κάνει πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την ομάδα της Μπιλμπάο (21:00).

Αυλαία σηκώνει η ομάδα του Περιστερίου για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις με την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Μπιλμπάο για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι έχοντας ξεκινήσει ιδανικά τη νέα σεζόν, καθώς μέχρι στιγμής μετράει δυο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις με Πανιώνιο και Μύκονο για την Stoiximan Basket League.

Το Περιστέρι εκτός από την Μπιλμπάο βρίσκεται στον όμιλο μαζί της Μπρνο και Κουταϊσι.