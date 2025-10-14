Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αυλαία κόντρα στη Μπιλμπάο το Περιστέρι
Οnsports Τeam 14 Οκτωβρίου 2025, 11:49
ΜΠΑΣΚΕΤ

Αυλαία κόντρα στη Μπιλμπάο το Περιστέρι

To Περιστέρι κάνει πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την ομάδα της Μπιλμπάο (21:00). 

Αυλαία σηκώνει η ομάδα του Περιστερίου για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις με την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Μπιλμπάο για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. 

Το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι έχοντας ξεκινήσει ιδανικά τη νέα σεζόν, καθώς μέχρι στιγμής μετράει δυο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις με Πανιώνιο και Μύκονο για την Stoiximan Basket League.

Το Περιστέρι εκτός από την Μπιλμπάο βρίσκεται στον όμιλο μαζί της Μπρνο και Κουταϊσι. 



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Αυλαία κόντρα στη Μπιλμπάο το Περιστέρι
29 λεπτά πριν Αυλαία κόντρα στη Μπιλμπάο το Περιστέρι
ΣΠΟΡ
Τρία χρόνια χωρίς τον Αλέξανδρο Νικολαίδη
1 ώρα πριν Τρία χρόνια χωρίς τον Αλέξανδρο Νικολαίδη
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν: Οι διαιτητές της αναμέτρησης
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν: Οι διαιτητές της αναμέτρησης
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/10) - Με Ολυμπιακός-Εφές και ευρωπαϊκά για Άρη και Καρδίτσα
2 ώρες πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/10) - Με Ολυμπιακός-Εφές και ευρωπαϊκά για Άρη και Καρδίτσα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Η Νατάσα Παζαΐτη είπε αλήθειες που δεν είχαν ακουστεί για την πρόληψη και τον καρκίνο του μαστού