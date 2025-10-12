Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Διέσυρε τα Γιάννενα σε ματς γιορτή στο «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Οnsports Τeam 12 Οκτωβρίου 2025, 17:12
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Διέσυρε τα Γιάννενα σε ματς γιορτή στο «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα παρέμεινε ο Παναθηναϊκός μετά και την εντυπωσιακή εντός έδρας νίκη του επί του ΠΑΣ Γιάννινα.

Σε ένα ματς γιορτή στο κατάμεστο «Παύλος Γιαννακόπουλος ο Παναθηναϊκός επικράτησε των Ιωαννίνων με 96-43, έκανε το «δύο στα δύο» και παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ, μετά το μεγάλο διπλό της πρεμιέρας κόντρα στον Αθηναϊκό,  κυριάρχησε από το πρώτο κιόλας λεπτό της αναμέτρησης και έφτασε άνετα στο ροζ φύλλο αγώνα, χάρη στην εξαιρετική της άμυνα, αλλά και την πολυφωνία στην επίθεση, αφού είχε πέντε παίκτριες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Κορυφαία όλων ήταν η Σεντόνα Πρινς με 16 πόντους, με τη Τζέιλεν Μπράουν να ακολουθεί με 14.

Τα δεκάλεπτα: 23-10, 47-31, 73-37, 96-43.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
LIVE Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεγάλο ντέρμπι του ΣΕΦ
23 λεπτά πριν LIVE Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεγάλο ντέρμπι του ΣΕΦ
BASKET LEAGUE
Περιστέρι – Μύκονος 89-83: Όρθιο το Περιστέρι και δύο στα δύο
47 λεπτά πριν Περιστέρι – Μύκονος 89-83: Όρθιο το Περιστέρι και δύο στα δύο
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Σε… αναμμένα κάρβουνα οι «κιτρινόμαυροι» για Γιόβιτς – Επιστρέφει με πρόβλημα από τη Σερβία
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Σε… αναμμένα κάρβουνα οι «κιτρινόμαυροι» για Γιόβιτς – Επιστρέφει με πρόβλημα από τη Σερβία
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Ανατροπή ο Ολυμπιακός Β’, νίκη και για Πανιώνιο
1 ώρα πριν Super League 2: Ανατροπή ο Ολυμπιακός Β’, νίκη και για Πανιώνιο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved