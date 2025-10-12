Παναθηναϊκός: Διέσυρε τα Γιάννενα σε ματς γιορτή στο «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Οnsports Τeam

Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα παρέμεινε ο Παναθηναϊκός μετά και την εντυπωσιακή εντός έδρας νίκη του επί του ΠΑΣ Γιάννινα.

Σε ένα ματς γιορτή στο κατάμεστο «Παύλος Γιαννακόπουλος ο Παναθηναϊκός επικράτησε των Ιωαννίνων με 96-43, έκανε το «δύο στα δύο» και παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ, μετά το μεγάλο διπλό της πρεμιέρας κόντρα στον Αθηναϊκό, κυριάρχησε από το πρώτο κιόλας λεπτό της αναμέτρησης και έφτασε άνετα στο ροζ φύλλο αγώνα, χάρη στην εξαιρετική της άμυνα, αλλά και την πολυφωνία στην επίθεση, αφού είχε πέντε παίκτριες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Κορυφαία όλων ήταν η Σεντόνα Πρινς με 16 πόντους, με τη Τζέιλεν Μπράουν να ακολουθεί με 14.



Τα δεκάλεπτα: 23-10, 47-31, 73-37, 96-43.