Στο Αλεξάνδρειο ο Ρίτσαρντ Σιάο, αποθεώθηκε από τον κόσμο
Onsports Team 08 Οκτωβρίου 2025, 20:35
ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο Αλεξάνδρειο ο Ρίτσαρντ Σιάο, αποθεώθηκε από τον κόσμο

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας ενθουσιάστηκε από την ατμόσφαιρα αρκετή ώρα πριν το τζάμπολ του αγώνα για το EuroCup ανάμεσα στον Άρη και το Αμβούργο.

Για τη 2η αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης είχε τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του με το Αμβούργο. Αναμέτρηση ξεχωριστή, καθώς στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο που γέμισε το Αλεξάνδρειο. Μάλιστα έβαψε το πρόσωπό του στα χρώματα της ομάδας και συγχρόνως κράτησε κασκόλ του Άρη.

Περπάτησε ανάμεσα στους φιλάθλους, φωτογραφήθηκε μπροστά στους οπαδούς, κράτησε φανέλα με τα αρχικά του και έδειχνε να βιώνει με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη του εμπειρία στο γήπεδο της ομάδας της οποίας είναι ο ισχυρός άνδρας πλέον.

 Λίγο πριν το τζάμπολ. ο Σιάο αγκάλιασε τον Νίκο Γκάλη. Οι δυο τους συνομίλησαν σε εγκάρδιο κλίμα για λίγα δευτερόλεπτα, με το γήπεδο να αποθεώνει! 

4835453.jpg

4835456.jpg



