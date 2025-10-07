BCL: Χαλάρωσε και ζορίστηκε ο Προμηθέας κόντρα στην πρωτάρα Χάιντελμπεργκ

Οnsports Τeam

Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα του Προμηθέα Πατρών στο εφετινό Basketball Champions League.

Οι Αχαιοί επικράτησαν με 89-83 της πρωτάρας στη διοργάνωση Ακαντέμικς Χάιντελμπεργκ, στο «Δημήτρης Τόφαλος» και μπήκαν με το δεξί στον 1ο όμιλο.

Ο Προμηθέας πήρε από το πρώτο δεκάλεπτο μια διαφορά ασφαλεία (32-13 στο 10΄), την οποία και διατήρησε μέχρι το 30' (74-56).

Στην τέταρτη περίοδος, όμως, οι Αχαιοί κατέβασαν ταχύτητα και έδωσαν... δικαιώματα στην ομάδα της Χαϊδελβέργης, η οποία όμως δεν είχε τον χρόνο για να ολοκληρώσει μια μεγάλη ανατροπή.

Κορυφαίος του Προμηθέα ο Ρομπ Γκρέι με 20 πόντους, ενώ από τους Γερμανούς ξεχώρισε ο Ντι Τζέι Χορν με 22.

Τα δεκάλεπτα: 32-13, 50-37, 74-56, 89-83

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιώργος Λιμνιάτης): Χάμοντς 13 (3), Κόλμαν 1, Πλώτας 7, Μπαζίνας 2, Καπετάκης, ΜακΚάλουμ 15, Καραγιαννίδης 12, Γκρέι 20 (3), Πόλικαπ 8, Μακούρα 11 (3).

ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΣ ΧΑΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ (Ντάνι Γιάνσον): Μάρκους Γουέδερς 9 (1), Χορν 22 (2), Βίρζνερ, ΜακΚλάιν 8 (2), Νέσκοβιτς 7 (1), Τσίπσερ 4, Γουίλιαμσον 5, Ερσέκ, Οσουνίγι 2, Κέμπεν 5, Μάικλ Γουέδερς 13 (1), Σέριτς 8 (2).