Eurocup: Πρεμιέρα στην Ιταλία κόντρα στην Βενέτσια για τον Άρη

Οnsports Τeam

O Άρης κάνει πρεμιέρα στο Eurocup με τους «κιτρινόμαυρους» να αντιμετωπίζουν την Βενέτσια εκτός έδρας (21:00).

Τα βλέμματα μπορεί να είναι στραμμένα στην έναρξη της EuroLeague και στις "μάχες" Παναθηναίκού και Ολυμπιακού όμως και ο Άρης από απόψε... πιάνει δουλειά.

Η ομάδα του Μπόγκνταν Καράιτσιτς θα παραταχθεί με δυο απουσίες. Η πρώτη αφορά τον Γιώργο Τανούλη που θα μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα λόγω του σοβαρού τραυματισμού του και η δεύτερη τον Άρνολντας Κουλμπόκα ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον λαγονοψοΐτη, παράλληλα όμως ταλαιπωρείται και από ίωση.

Αντιθέτως, ο Λευτέρης Μποχωρίδης συμπεριλήφθηκε στην αποστολή έχοντας όμως χάσει ένα σημαντικό μέρος της προετοιμασίας λόγω τραυματισμού.