Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Eurocup: Πρεμιέρα στην Ιταλία κόντρα στην Βενέτσια για τον Άρη
Οnsports Τeam 30 Σεπτεμβρίου 2025, 14:17
ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup: Πρεμιέρα στην Ιταλία κόντρα στην Βενέτσια για τον Άρη

O Άρης κάνει πρεμιέρα στο Eurocup με τους «κιτρινόμαυρους» να αντιμετωπίζουν την Βενέτσια εκτός έδρας (21:00).

Τα βλέμματα μπορεί να είναι στραμμένα στην έναρξη της EuroLeague και στις "μάχες" Παναθηναίκού και Ολυμπιακού όμως και ο Άρης από απόψε... πιάνει δουλειά. 

Η ομάδα του Μπόγκνταν Καράιτσιτς θα παραταχθεί με δυο απουσίες. Η πρώτη αφορά τον Γιώργο Τανούλη που θα μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα λόγω του σοβαρού τραυματισμού του και η δεύτερη τον Άρνολντας Κουλμπόκα ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον λαγονοψοΐτη, παράλληλα όμως ταλαιπωρείται και από ίωση.

Αντιθέτως, ο Λευτέρης Μποχωρίδης συμπεριλήφθηκε στην αποστολή έχοντας όμως χάσει ένα σημαντικό μέρος της προετοιμασίας λόγω τραυματισμού.

 

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
AEK: «Κιτρινόμαυρος» για πολλά χρόνια! Ο Μουκουντί ανανέωσε μέχρι το 2029
20 λεπτά πριν AEK: «Κιτρινόμαυρος» για πολλά χρόνια! Ο Μουκουντί ανανέωσε μέχρι το 2029
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ξήλωσαν κύκλωμα με «χρυσές» επιστροφές ΦΠΑ: Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας ο «εγκέφαλος»
46 λεπτά πριν Ξήλωσαν κύκλωμα με «χρυσές» επιστροφές ΦΠΑ: Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας ο «εγκέφαλος»
SUPER LEAGUE
AEΚ: Τρία χρόνια από την επιστροφή στη Νέα Φιλαδέλφεια – To συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ
2 ώρες πριν AEΚ: Τρία χρόνια από την επιστροφή στη Νέα Φιλαδέλφεια – To συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ
EUROPA LEAGUE
Οι διαιτητές των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conference League
2 ώρες πριν Οι διαιτητές των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conference League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Το κοινό του Porto Leone έκανε το πρώτο cancel στον Μπισμπίκη και λάτρεψε τον Μηλιώνη