Super Cup: Αυλαία στη Ρόδο με ΑΕΚ - Προμηθέας και Ολυμπιακός - Καρδίτσα

Οnsports Τeam

Με τους δύο ημιτελικούς ανοίγει η αυλαία στο Super Cup της Ρόδου.

Τον πρώτο τίτλο της σεζόν διεκδικούν ΑΕΚ, Προμηθέας, Ολυμπιακός και Καρδίτσα στο… τουρνουά Ρόδου.

Οι τέσσερις ομάδες βρίσκονται στο «σμαραγδένιο νησί», όπου την Παρασκευή (26/09) θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί. Αρχικά, στις 17:00 η Ένωση θα αντιμετωπίσει τους Αχαιούς, ενώ λίγες ώρες αργότερα στις 20:30 οι «ερυθρόλευκοι» θα κοντραριστούν με τους Θεσσαλούς.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα στο… τουρνουά Ρόδου:

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Προμηθέας Βίκος Cola (17:00 ΕΡΤ2)

Ολυμπιακός - Kαρδίτσα Ιαπωνική (20:30 ΕΡΤ2)

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Τελικός (20:00 ΕΡΤ2)