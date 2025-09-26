Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Super Cup: Αυλαία στη Ρόδο με ΑΕΚ - Προμηθέας και Ολυμπιακός - Καρδίτσα
Οnsports Τeam 26 Σεπτεμβρίου 2025, 13:47
ΜΠΑΣΚΕΤ

Super Cup: Αυλαία στη Ρόδο με ΑΕΚ - Προμηθέας και Ολυμπιακός - Καρδίτσα

Με τους δύο ημιτελικούς ανοίγει η αυλαία στο Super Cup της Ρόδου.

Τον πρώτο τίτλο της σεζόν διεκδικούν ΑΕΚ, Προμηθέας, Ολυμπιακός και Καρδίτσα στο… τουρνουά Ρόδου.

Οι τέσσερις ομάδες βρίσκονται στο «σμαραγδένιο νησί», όπου την Παρασκευή (26/09) θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί. Αρχικά, στις 17:00 η Ένωση θα αντιμετωπίσει τους Αχαιούς, ενώ λίγες ώρες αργότερα στις 20:30 οι «ερυθρόλευκοι» θα κοντραριστούν με τους Θεσσαλούς.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα στο… τουρνουά Ρόδου:

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Προμηθέας Βίκος Cola (17:00 ΕΡΤ2)

Ολυμπιακός - Kαρδίτσα Ιαπωνική (20:30 ΕΡΤ2)

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Τελικός (20:00 ΕΡΤ2)



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Super Cup: Αυλαία στη Ρόδο με ΑΕΚ - Προμηθέας και Ολυμπιακός - Καρδίτσα
37 λεπτά πριν Super Cup: Αυλαία στη Ρόδο με ΑΕΚ - Προμηθέας και Ολυμπιακός - Καρδίτσα
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Επιστροφή Ροντινέι και Ζέλσον Μάρτινς - Εκτός Γιάρεμτσουκ και Σιπιόνι για Λεβαδειακό
43 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Επιστροφή Ροντινέι και Ζέλσον Μάρτινς - Εκτός Γιάρεμτσουκ και Σιπιόνι για Λεβαδειακό
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/09) - Με Super Cup Ρόδου
1 ώρα πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/09) - Με Super Cup Ρόδου
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός: Τεσσάρα… πρόκρισης για το «τριφύλλι»
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Τεσσάρα… πρόκρισης για το «τριφύλλι»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η σχέση που έκανε μετά την επίθεση με βιτριόλι και η επιθυμία να γίνει μαμά