Χαμόγελα για Πολονάρα: Επιτυχημένη η μεταμόσχευση μυελού των οστών
Οnsports Τeam 25 Σεπτεμβρίου 2025, 15:14
ΜΠΑΣΚΕΤ

Χαμόγελα για Πολονάρα: Επιτυχημένη η μεταμόσχευση μυελού των οστών

Ο Ακίλε Πολονάρα είναι πανέτοιμος να κερδίσει μία ακόμα τεράστια μάχη για τη ζωή αφού η μεταμόσχευση μυελού των οστών στην οποία υποβλήθηκε ήταν απολύτως επιτυχημένη. 

Ο νέος μεγάλος αγώνας που δίνει για τη ζωή του ο Ακίλε Πολονάρα φαίνεται πως θα είναι και αυτός κερδισμένος. 

Ο Ιταλός παίκτης υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μεταμόσχεσυη μυελού των οστών και ο ίδιος φρόντισε να μεταφέρει τα ευχάριστα νέα, μέσω των social media και πλέον είναι διάχυτη η αισιοδοξία για το ότι ο Πολονάρα θα βγει και πάλι νικητής και ακόμα πιο δυνατός. 

Ο Πολονάρα μετά την προγραμματισμένη επέμβαση θέλησε να ενημερώσει τον κόσμο για την επιτυχία της μεταμόσχευσης και ανάρτησε μία φωτογραφία που έγραφε: «Όλα καλά».

Πλέον ο Ιταλός άσος θα μπει στην επόμενη φάση, που στόχο έχει τη μεγάλη επιστροφή στα παρκέ, έχοντας ήδη υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τη Σάσαρι.





