Παρθενόπουλος, Κέλι και Ουέστον αντάλλαξαν φανέλες πριν το Παναθηναϊκός – Adelaide 36ers
Αυστραλία αποστολή: Ηλίας Λαλιώτης 21 Σεπτεμβρίου 2025, 13:03
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο πρόεδρος της «πράσινης» ΚΑΕ, με τον ιδιοκτήτη και τον GM της ομάδας από την Αυστραλία, έδειξαν την εξαιρετική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα δύο σωματεία.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι παγκόσμιο μπασκετικό brand. Οι «πράσινοι» έχουν ανοίξει τα… φτερά τους, πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Κάτι που φαίνεται περίτρανα τις τελευταίες μέρες στην Αυστραλία, με το 7ο «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Πριν το τζάμπολ του αγώνα με τους Adelaide 36ers, υπήρξε μια κίνηση συμβολική και ενδεικτική της εξαιρετικής σχέσης των δύο ομάδων.

Ο πρόεδρος της «πράσινης» ΚΑΕ, Βασίλης Παρθενόπουλος, μαζί με τον ιδιοκτήτη της ομάδας απ’ την Αυστραλία, Γκραντ Κέλι και τον GM, Ματ Ουέστον, αντάλλαξαν φανέλες.

Δείτε το video:



