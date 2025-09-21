ΠΑΟΚ, Περσίδης: «Θα είμαστε καλύτεροι απέναντι στην Μπούρσασπορ»

INTIME SPORTS

Τη βεβαιότητα πως ο ΠΑΟΚ θα παρουσιάσει καλύτερη εικόνα την Κυριακή (21/9, 16:30), στον ημιτελικό αγώνα για τα προκριματικά του Basketball Champions League, με αντίπαλο την Μπούρσασπορ, στο Σάμοκοβ της Βουλγαρίας, σε σχέση με την εμφάνισή που έκανε στον προημιτελικό του τουρνουά και τη νίκη που κατάκτησε απέναντι στην Στουντέτσκι Ντέρμπι (19/9), εξέφρασε ο Νίκος Περσίδης.

Ο 30χρονος φόργουορντ του «Δικεφάλου», ο οποίος συνέβαλε καταλυτικά στην επικράτηση επί των Μαυροβούνιων (11 πόντοι, με 3/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), τοποθετήθηκε μέσω των social media της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αναφέροντας αρχικά:

«Το αποτέλεσμα ήρθε στο ματς με την Ντέρμπι. Έγιναν πολλά λάθη σε άμυνα και σε επίθεση, το σημαντικό είναι, όμως, πως κερδίσαμε και συνεχίζουμε στο επόμενο παιχνίδι. Στόχος είναι να κοιτάζουμε κάθε αναμέτρηση ξεχωριστά και να προκριθούμε στους ομίλους του Basketball Champions League».

Πρόσθεσε επισημαίνοντας: «Βγάλαμε πολλή ενέργεια και στις δύο πλευρές του γηπέδου, θεωρώ πως θα δουλέψουμε πάνω στα λάθη που κάναμε και στο επόμενο παιχνίδι θα παρουσιαστούμε καλύτεροι. Έχουμε μια ολόκληρη ημέρα να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται και να είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα της Κυριακής».

Ερωτηθείς για τη δυναμική υποστήριξη που είχε ο ΠΑΟΚ από τους οπαδούς στο ματς με την Ντέρμπι, σχολίασε: «Ο κόσμος μας δίνει ώθηση, τον ευχαριστούμε που ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη για να μας στηρίξει. Φώναζαν σε όλη τη διάρκεια του ματς και μας εμψύχωσαν».

Σε ελληνικό έδαφος, στο PAOK Sports Arena βρέθηκε ο επιχειρηματίας, Αριστοτέλης Μυστακίδης, ο οποίος έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, για να ξεναγηθεί στο γήπεδο και να ενημερωθεί για βελτιωτικές αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν στον χώρο.