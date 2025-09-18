Παναθηναϊκός AKTOR: Στο... πόδι η Μελβούρνη για το ματς με την Παρτίζαν - Ανακοινώθηκε sold out

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

H NBL ανακοίνωσε sold out για το ματς της πρεμιέρας του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Παρτιζάν.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να δώσει ένα ιστορικό παιχνίδι κόντρα στην Παρτιζάν (18/9, 12:30), στην πρεμιέρα του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», στην άλλη άκρη του πλανήτη, στην Αυστραλία!

Μια ιστορική πρωτοβουλία της διοίκησης των «πρασίνων» να διοργανώσει το τουρνουά προς τιμήν του εμβληματικού ηγέτη και Πατριάρχη του Παναθηναϊκού, σε ένα μέρος που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Τόσο μακριά από την πατρίδα, δίνοντας όμως την ευκαιρία στους Έλληνες του εξωτερικού να νιώσουν ότι βρίσκονται κοντά στο σπίτι.

Το ματς θα είναι σίγουρα γιορτή, καθώς ανακοινώθηκε και επίσημα sold out στην αναμέτρηση της John Cain Arena, η οποία θα είναι κατάμεστη από 10.000 Έλληνες και Σέρβους που κατοικούν στην Αυστραλία.