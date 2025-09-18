Παναθηναϊκός AKTOR: Eπίσκεψη στο Κέντρο Ελληνικής Κοινότητας και το Προξενείο της Μελβούρνης

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Οι εκδηλώσεις στο περιθώριο του ιστορικού 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία συνεχίστηκαν για μια ακόμα μέρα.

Ο Παναθηναϊκός περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης (GCM), με επικεφαλής την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Παύλου Δ. Γιαννακόπουλου, ενώ το παρών έδωσαν επίσηςο πρόεδρος της ΚΑΕ, Βασίλης Παρθενόπουλος και οι παίκτες Νίκος Ρογκαβόπουλος και Τζέριαν Γκραντ.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, Μπιλ Παπαστεργιάδης, η Γενική Πρόξενος Δήμητρα Γεωργαντζόγλου και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Κρις Σικαβίτσας και Σοφία Σιάχου τους υποδέχτηκαν.

Ο Μπιλ Παπαστεργιάδης εξέφρασε την υπερηφάνειά του που φιλοξενεί την ομάδα: « Είναι μεγάλη τιμή να φιλοξενώ την εκδήλωση που επισκέπτεται ο Παναθηναϊκός το Ελληνικό Κέντρο », είπε και σημείωσε: «Αυτή η επίσκεψη τιμά το μπάσκετ και τη διαρκή σύνδεση μεταξύ της Ελλάδας και της ζωντανής κοινότητας της Μελβούρνης. Ο αθλητισμός έχει έναν μοναδικό τρόπο να ενώνει ανθρώπους από γενιές και ηπείρους».

Η κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, λέγοντας ότι συγκινήθηκε από την θερμή ανταπόκριση και συνεχάρη τον κ. Παπαστεργιάδη για το έργο της Κοινότητας. Ο Βασίλης Παρθενόπουλος τόνισε τις οικογενειακές αξίες, δηλώνοντας: «Ο Παναθηναϊκός ακολουθεί τις αρχές του ιδρυτή του, Παύλου Γιαννακόπουλου, με πυρήνα την οικογένεια».

Επιπλέον, ευχαρίστησε την Κοινότητα της Αυστραλίας για τη θερμή υποδοχή, προσθέτοντας: « Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνδεόμαστε με την ελληνοαυστραλιανή κοινότητα μέσω αυτής της επίσκεψης του Παναθηναϊκού».