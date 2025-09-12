Ομάδες

Εντυπωσιακές εικόνες από το Βελιγράδι και το OPEN AIR φιλικό της Παρτιζάν με τον ΠΑΟΚ
Onsports Team 12 Σεπτεμβρίου 2025, 22:26
ΜΠΑΣΚΕΤ

Εντυπωσιακές εικόνες από το Βελιγράδι και το OPEN AIR φιλικό της Παρτιζάν με τον ΠΑΟΚ

Γεμάτο από κόσμο το ανοιχτό γήπεδο στην πρωτεύουσα της Σερβίας, για την φιλική αναμέτρηση της Παρτιζάν με τους Θεσσαλονικείς.

Στο OPEN AIR tournament του Βελιγραδίου, η Παρτιζάν φιλοξένησε τον ΠΑΟΚ. Σε έναν αγώνα που ήταν κάτι παραπάνω από αναμέτρηση φιλικού χαρακτήρα και κυρίως αφορούσε τους δεσμούς των δύο ομάδων. Με την ατμόσφαιρα στο ανοιχτό γήπεδο της σερβικής πρωτεύουσας, να είναι εκπληκτική.

Στο «Τασμαϊντάν» βρέθηκαν φίλοι και της Παρτιζάν και του ΠΑΟΚ. Δημιουργώντας εξαιρετική ατμόσφαιρα και τραγουδώντας από κοινού συνθήματα.

g0qf9-lx0aenc0.jpg

Στο φιλικό που διεξήχθη οι Σέρβοι επικράτησαν 96-87, όμως το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα.



