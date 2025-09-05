Ομάδες

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον θάνατο του Τσαντίλη
Οnsports Τeam 05 Σεπτεμβρίου 2025, 11:03
ΜΠΑΣΚΕΤ

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον θάνατο του Τσαντίλη

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του παλάιμαχου καλαθοσφαιριστή της ομάδας, Αλέξη Τσαντίλη.

Ο βετεράνος παίκτης του Παναθηναϊκού, Αλέξης Τσαντίλης, που κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας το 1984 με το τριφύλλι στο στήθος άφησε την τελευταία του πνοή και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση. 

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή μας, Αλέξη Τσαντίλη. Ο εκλιπών ήταν μέλος της σπουδαίας ομάδας του Παναθηναϊκού που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδος το 1984. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

pao tsantilis 1024x576

Ο Αλέξης Τσαντίλης όρθιος, δεύτερος από τα αριστερά, δίπλα στον προπονητή της ομάδας, Μιχάλη Κυρίτση.



