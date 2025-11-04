Ομάδες

Hellenic Championship ATP 250: «Καλησπέρα Ελλάδα, σ’ αγαπώ! Τι κάνεις;» - Τα ελληνικά του Τζόκοβιτς
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 04 Νοεμβρίου 2025, 23:05
Hellenic Championship ATP 250: «Καλησπέρα Ελλάδα, σ’ αγαπώ! Τι κάνεις;» - Τα ελληνικά του Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αρχίζει να νιώθει σαν στο σπίτι του στην Ελλάδα και μετά την πρεμιέρα του στο Hellenic Championship ATP 250, χαιρέτησε το κοινό στα ελληνικά.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Αλεχάντρο Ταμπίλο και προκρίθηκε στα προημιτελικα του Hellenic Championship ATP 250.

Ο «Νόλε» πανηγύρισε έντονα την πρώτη του νίκη στο παρθενικό του παιχνίδι στην Αθήνα, με τον κόσμο που βρέθηκε στο Telekom Center Athens να τον αποθεώνει. 

Ο Σέρβος τενίστας, ο οποίος έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα μας, μαζί με την οικογένεια του, απέδειξε ότι έχει ξεκινήσει… εντατικά μαθήματα ελληνικών. 

«Καλησπέρα, Ελλάδα, σε αγαπώ, τι κάνεις, καλά, γεια σου φίλε», είπε ο 38χρονος θρύλος του τένις, ξεσηκώνοντας τον κόσμο, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι ακόμα μαθαίνει. Σέρβος είναι, οπότε δεν αποκλείεται να μιλάει πολύ καλά τη γλώσσα μας.

Hellenic Championship ATP 250: Τα ελληνικά του Νόβακ Τζόκοβιτς

Hellenic Championship ATP 250: Οι πανηγυρισμοί του Τζόκοβιτς



