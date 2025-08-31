Ομάδες

Άντριαν Πέιν: Ισόβια κάθειρξη στον δολοφόνο του πρώην άσου του Παναθηναϊκού - Δείτε βίντεο
Onsports Team 31 Αυγούστου 2025, 22:08
ΜΠΑΣΚΕΤ

Άντριαν Πέιν: Ισόβια κάθειρξη στον δολοφόνο του πρώην άσου του Παναθηναϊκού - Δείτε βίντεο

Σε ισόβια φυλάκιση καταδικάστηκε ο δολοφόνος του Άντριαν Πέιν, πρώην NBAer και παίκτη του Παναθηναϊκού.

Η είδηση της δολοφονίας του Άντριαν Πέιν στις 9 Μαΐου 2023 είχε προκαλέσει σοκ στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Ο θάνατος του πρώην παίκτη των Ορλάντο Μάτζικ, αλλά και του Παναθηναϊκού, είχε κριθεί επίσημα ως ανθρωποκτονία, με δράστη τον Λόρενς Ντόριτι.

Όπως έγινε γνωστό, λοιπόν, ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον Άντριαν Πέιν, καταδικάστηκε την περασμένη Παρασκευή (29/8) σε ισόβια φυλάκιση, με τις στιγμές που ακολούθησαν στο δικαστήριο να είναι δραματικές.

Ο ένοχος μετά το άκουσμα της τιμωρίας του ανέφερε: «Δεν θα περάσω τη ζωή μου στη φυλακή», ενώ αμέσως μετά επιτέθηκε φραστικά στη μητέρα του παιδιού του Πέιν, χαρακτηρίζοντάς την ως ψεύτρα.

Λίγο νωρίτερα εκείνη σε μια συγκλονιστική στιγμή, έδειξε στον Ντόριτι φωτογραφίες του γιου της και του είπε: «Σου δείχνω ποιον άφησες χωρίς πατέρα».

Δείτε βίντεο με τις δραματικές στιγμές:



