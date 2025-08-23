Ομάδες

Σερβία: Γαλαξίας αστέρων με μπροστάρη Γιόκιτς – Οι παίκτες που πάνε στο Ευρωμπάσκετ
Onsports Team 23 Αυγούστου 2025, 21:22
ΜΠΑΣΚΕΤ

Σερβία: Γαλαξίας αστέρων με μπροστάρη Γιόκιτς – Οι παίκτες που πάνε στο Ευρωμπάσκετ

Ανακοινώθηκε η τελική αποστολή των Σέρβων για το Eurobasket, με την ομάδα του Πέσιτς να θεωρείται το μεγάλο φαβορί για το χρυσό.

Το Ευρωμπάσκετ 2025 βρίσκει τους Σέρβους γεμάτους φιλοδοξία για κορυφή. Μοναδικός τους στόχος είναι το χρυσό και για πολλούς δικαίως θεωρούνται το μεγάλο φαβορί για αυτή ακριβώς τη θέση.

Με τον Νίκολα Γιόκιτς να είναι εκεί και να οδηγεί ένα εξαιρετικό ρόστερ, οι Σέρβοι θέλουν το πρώτο τους χρυσό ως ανεξάρτητο κράτος. Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς ανακοίνωσε την τελική 12άδα που θα μετάσχει στο Eurobasket. Τελευταία στιγμή έμειναν εκτός οι Νίκολα Τόπιτς, Ντέγιαν Νταβίντοβατς και Μπάλσα Κοπρίβιτσα

Η αποστολή της Σερβίας:

Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς (Λ.Α. Κλίπερς), Στέφαν Γιόβιτς (ελεύθερος), Βασίλιε Μίτσιτς (Χαποέλ Τελ Αβίβ), Αλέκσα Αβράμοβιτς (Ντουμπάι), Βάνια Μαρίνκοβιτς (Παρτιζάν), Μάρκο Γκούντουριτς (Αρμάνι Μιλάνο), Όγκνιεν Ντόμπριτς (Ερυθρός Αστέρας), Νίκολα Γιόβιτς (Μαϊάμι Χιτ), Τρίσταν Βούκτσεβιτς (Ουάσινγκτον Ουίζαρντς), Φίλιπ Πετρούσεβ (Ντουμπάι), Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς), Νίκολα Μιλουτίνοβ (Ολυμπιακός).

 



