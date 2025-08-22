Πειραχτήρι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Πήρε τα ακουστικά από τον κάμεραμαν

Onsports Team

Ο «Greek Freak» δεν αγωνίστηκε, είδε το φιλικό της Εθνικής από τον πάγκο και προς το τέλος του αγώνα… κρυφάκουσε τι λένε στην ΕΡΤ.

Ξεκουράστηκε στο ματς με την Ιταλία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak» δεν αγωνίστηκε στo Telekom Center Athens στο τελευταίο ματς του τουρνουά Ακρόπολις, όπου η Ελλάδα επικράτησε 76-74 της αντιπάλου της.

Ο σούπερ σταρ των Μπακς είδε το ματς από τον πάγκο, όπου ήταν ιδιαίτερα εκδηλωτικός. Στηρίζοντας τους συμπαίκτες του. Έδειχνε καλοδιάθετος μάλιστα, αστειευόμενος με τους γύρω του σε αρκετές περιπτώσεις.

Στο τελευταίο time out του αγώνα και ενώ δεν είχε κριθεί ακόμη ο νικητής, ο Γιάννης σηκώθηκε και πήγε στον κάμεραμαν της ΕΡΤ που προσπαθούσε να τραβήξει τις οδηγίες του Σπανούλη στους παίκτες. Του έβγαλε τα ακουστικά και τα φόρεσε για να… κρυφακούσει τι λένε στη μετάδοση της δημόσιας τηλεόρασης!

Δείτε το στιγμιότυπο: