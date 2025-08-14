Ομάδες

Σίλβα: «Να παλέψουμε για το τρόπαιο του BCL»
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 14 Αυγούστου 2025, 14:43
ΜΠΑΣΚΕΤ

Σίλβα: «Να παλέψουμε για το τρόπαιο του BCL»

Ο Κρις Σίλβα στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ έδειξε τις... διαθέσεις του. 

Την Τετάρτη (13/8) η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρις Σίλβα. Ο Αφρικανός φόργουορντ υπέγραψε μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26 και προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Ένωσης.

Δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του και τόνισε πως θέλει να διεκδικήσει το BCL με τη νέα του ομάδα.

 Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
 
«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με τη μεταγραφή μου. Έρχομαι για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Έρχομαι για να παλέψουμε για το Final-Four του BCL και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας για το τρόπαιο. Ξέρω ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ δείχνουν απίστευτη αγάπη και πολύ πάθος, κάτι που με ενθουσιάζει ακόμη περισσότερο».


