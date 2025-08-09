Παναθηναϊκός AKTOR: O Τζέριαν Γκραντ στην Team USA - «Περήφανοι για εσένα»
Σπουδαία διάκριση για τον γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR που θα γίνει μέλος της Team USA.
Ο Τζέριαν Γκραντ βρίσκεται ανάμεσα στους αθλητές που επιλέχθηκαν από την Team USA για τους Παναμερικάνικους Αγώνες που θα διεξαχθούν στο τέλος Αυγούστου (22-31/8) στη Νικαράγουα με στόχο φυσικά το χρυσό μετάλλιο ανάμεσα σε 12 χώρες.
H ΚΑΕ Παναθηναϊκός συνεχάρη τον 33χρονο άσο για την κλήση στην εθνική του ομάδα, αναφέροντας στα social media:
«Συγχαρητήρια Τζέριαν για την κλήση σου να εκπροσωπήσεις την Team USA στο FIBA AmeriCup. Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα».
https://twitter.com/Paobcgr/status/1954081083495985182