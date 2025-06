BCL: Κληρώνει για ΑΕΚ, Προμηθέα και Καρδίτσα: Επικεφαλής ομίλου η «Ένωση» - Στα προκριματικά ο ΠΑΟΚ

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη (02/07, 13:00) σε εκδήλωση που θα γίνει Ελβετία, με συνολικά 53 ομάδες να μπαίνουν στην κληρωτίδα.

Οι 29 εξ αυτών θα μπουν απευθείας στους ομίλους, μεταξύ αυτών η ΑΕΚ, ο Προμηθέας κι η Καρδίτσα, ενώ οι άλλες 24 θα παλέψουν στα προκριματικά για τα τρία εισιτήρια που ψάχνουν κάτοχο. Ένα από αυτά θα επιδιώξει να πάρει ο ΠΑΟΚ.

?️ Formats, pots, draw explainers - everything you need to know ahead of the #BasketballCL ?????? ? Qualification Rounds & Regular Season Draw! Click below for the full info ⬇️