Basketball Champions League: Με Βόννη το Περιστέρι, με Μάλαγα ο Προμηθέας

Onsports Team

Ο Προμηθέας Πατρών και το Περιστέρι έμαθαν του αντιπάλους τους στην προημιτελική φάση του Basketball Champions League.

Όπως προέκυψε από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της FIBA στην Ελβετία, οι Αχαιοί θα αντιμετωπίσουν την ισπανική Ουνικάχα Μάλαγα και η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη την κάτοχο του τροπαίου, Βόννη.

Και οι δύο ελληνικές ομάδες θα αγωνιστούν με μειονέκτημα έδρα σε σειρά best of three (στις δύο νίκες).

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Βόννη (Γερμανία) - Περιστέρι (ΕΛΛΑΔΑ)

Μούρθια (Ισπανία) - Λούντβιχσμπουργκ (Γερμανία)

Μάλαγα (Ισπανία) - Προμηθέας Πατρών (ΕΛΛΑΔΑ)

Τενερίφη (Ισπανία) - Τόφας (Τουρκία)