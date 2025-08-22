UEFA: Αυτές είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στη League Phase για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Οnsports Τeam

Τις πιθανότητες των τριών ελληνικών ομάδων που έχουν για να προκριθούν στις League Phase του Europa League και του Conference League παρουσίασε το Football Meets Data.

Τα αποτελέσματα του Football Meets Data προέρχονται βάσει του αλγόριθμου που διατηρεί, θεωρώντας πως το μεγαλύτερο φαβορί για να «κλείσει» θέση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης που μετέχει είναι ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» επιβλήθηκαν 2-1 της Σαμσουνσπόρ, το βράδυ της Πέμπτης (21/08) στο ΟΑΚΑ και όπως αναφέρεται στο εν λόγω Μέσο, το «συγκρότημα» του Ρουί Βιτόρια έχει 74% πιθανότητες να πάρει το «εισιτήριο» για την League Phase του Europa League.

Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ έχει σαφώς λιγότερες πιθανότητες, μετά την ήττα του 1-0 από την Ριέκα στην Κροατία, ωστόσο, δεν είναι… απαγορευτικές, αφού όπως αναφέρεται, το ποσοστό του «Δικέφαλου του Βορρά» βρίσκεται στο 44%.

? Updated ? UEL PO probabilities (21 Aug)



? Biggest winners (% gained):



+37% ?? Genk

+35% ?? Maccabi TA

+31% ?? Malmö

+25% ?? Shkendija

+24% ?? Rijeka

+22% ?? Young Boys



??? Full analysis for ? UCL ? UEL ? UECL available for our members (in bio) pic.twitter.com/FbySpKCrms — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 22, 2025

Τέλος, τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στη League Phase του Conference League έχει η ΑΕΚ κόντρα στην Άντερλεχτ, μια και η Ένωση συγκεντρώνει ποσοστό 52% έναντι των Βέλγων, έπειτα από το 1-1 του πρώτου αγώνα στις Βρυξέλλες.