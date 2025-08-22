Χολμς: «Εγώ θα καρφώνω κι εσείς θα κάνετε θόρυβο»

Οnsports Τeam

Ο Ρισόν Χολμς έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού, τον οποίο περιμένει κάθε βράδυ στο ΟΑΚΑ.

Χθες έγινε γνωστό πως οι φίλοι του Παναθηναϊκού έκαναν sold out για το ματς της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό, το 2026 και σήμερα ο Ρισόν Χολμς τους… έφτιαξε ακόμα περισσότερο.

Με μήνυμά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας του Παναθηναϊκού, ο Αμερικανός σέντερ απηύθυνε κάλεσμα στους «πράσινους» για την νέα σεζόν, με την υπόσχεση πως το… μενού θα έχει πολλά καρφώματα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Αυτή η σεζόν θα είναι επική! Εγώ θα φέρνω τα καρφώματα, εσείς τον θόρυβο. Ας την κάνουμε ξεχωριστή. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας».