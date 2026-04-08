NBA: Επιμένουν για Αντετοκούνμπο οι Νετς
AP Photo/Aaron Gash
Onsports Team 08 Απριλίου 2026, 15:20
Οι Μπρούκλιν Νετς έχουν ήδη στρέψει την προσοχή τους στην επόμενη σεζόν, σχεδιάζοντας την επόμενη μέρα του οργανισμού μέσα από ένα πιθανό rebuild.

Παρά τη διάθεση να επενδύσουν σε νέους παίκτες και τα lottery picks, δεν εγκαταλείπουν τον μεγάλο τους στόχο, που δεν είναι άλλος από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «New York Post», ο «Greek Freak» παραμένει στην κορυφή της λίστας των Νετς, οι οποίοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα για την απόκτησή του. Μάλιστα, τονίζεται πως η ομάδα του Μπρούκλιν σκοπεύει να κινηθεί ξανά δυναμικά, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν.

«Θα τηλεφωνήσουν, όπως τηλεφώνησαν και στο παρελθόν», αναφέρει χαρακτηριστικά πηγή στο ίδιο ρεπορτάζ, υπογραμμίζοντας την πρόθεση των Νετς να έρθουν σε επαφή με τους Μπακς το προσεχές καλοκαίρι, διερευνώντας το ενδεχόμενο ενός μεγάλου trade.

Παρότι η στρατηγική τους περιλαμβάνει την ανάπτυξη νεαρών παικτών, η προοπτική απόκτησης ενός παίκτη όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται πως μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και να επιταχύνει την επιστροφή τους σε πρωταγωνιστικό ρόλο.



